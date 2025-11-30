Liverpool poluje na gwiazdę. Ligowy rywal stawia trudne warunki

Liverpool zwrócił uwagę na skrzydłowego Ilimana Ndiaye. Jak informuje "TEAMtalk", Everton nie ma zamiaru sprzedawać swojej gwiazdy w styczniowym oknie transferowym.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Iliman Ndiaye na radarze Liverpoolu, Everton ucina temat

Liverpool w ostatnich tygodniach uważnie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu nowego skrzydłowego. Jednym z nazwisk, które pojawiło się na radarze klubu z Anfield, jest Iliman Ndiaye. Gwiazda Evertonu notuje świetny sezon i szybko stała się jednym z kluczowych zawodników The Toffees. Zainteresowanie Senegalczykiem wyrażają także Tottenham Hotspur oraz Manchester City.

25-letni Ndiaye w obecnych rozgrywkach zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę w 15 spotkaniach. Jego forma przyciąga uwagę największych klubów. Jak podają źródła „TEAMtalk”, Everton pozostaje nieugięty. Klub nie ma najmniejszego zamiaru sprzedawać swojej gwiazdy w styczniu, a wszelkie spekulacje transferowe są szybko wygaszane.

Everton znajduje się w komfortowej sytuacji. Senegalczyk ma ważny kontrakt aż do czerwca 2029 roku. Dodatkowo, Liverpool jest ostatnim klubem, któremu działacze z Hill Dickinson Stadium chcieliby sprzedać jednego ze swoich liderów. Rywalizacja derbowa i presja kibiców sprawiają, że taka transakcja musiałaby opiewać na kwotę wręcz astronomiczną. Niektóre źródła wspominają, że rozmowy mogłaby otworzyć dopiero oferta przekraczająca 70 milionów funtów.

Sam piłkarz również nie naciska na odejście. Ndiaye czuje się bardzo dobrze w Evertonie i jest w pełni skoncentrowany na grze. Utrzymuje świetne relacje z zespołem, zwłaszcza z rodakiem Idrissą Gueye. Skrzydłowy dołączył do The Toffees w 2024 roku z Olympique’u Marsylia za 18 milionów euro.