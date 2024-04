Liverpool z rozwagą spogląda na letnie okno transferowe. Według serwisu Football Insider głównym celem The Reds jest pozyskanie jakościowego środkowego obrońcy. Na radarze znalazł się stoper Sportingu CP.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Liverpool

Liverpool szuka środkowego obrońcy

Juergen Klopp w sezonie 2023/2024 nie miał pełnej swobody, jeśli chodzi o obsadzenie defensywy. W związku z tym Liverpool będzie starał się pozyskać przynajmniej jednego jakościowego środkowego obrońcę. Oczywiście już nie dla Niemca, który odchodzi po końcu rozgrywek, ale dla nowego trenera. Dodajmy, że według mediów może nim zostać Ruben Amorim, obecny szkoleniowiec portugalskiego Sportingu CP.

The Reds po sezonie prawdopodobnie rozstaną się także z Joelem Matipem, co stworzy braki w kadrze na pozycji obrońcy. Kolejnym problemem może być potencjalne odejście Virgila van Dijka, choć to bardzo mało prawdopodobna opcja.

Poważny kandydat na nowego obrońcę Liverpoolu

Jak informuje Football Insider, kandydatem do wzmocnienia Liverpoolu jest Goncalo Inacio. Być może The Reds zdecydują się wykorzystać Rubena Amorima do pozyskania Portugalczyka. Obaj panowie współpracują ze sobą w Sportingu CP.

Aktualnie stoper lizbońskiego klubu jest wyceniany na 40 milionów euro. Liverpool chciałby zapłacić za piłkarza maksymalnie o dziesięć milionów euro więcej. Czy będzie to możliwe? Raczej tak, jeśli inne kluby nie ruszą po stopera. W przypadku walki kilku ekip może okazać się, że kwota znacząco urośnie.

