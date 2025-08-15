Takich ruchów Liverpool nie robił od dawna. Transferowe lato pełne emocji

Liverpool – transfery przed sezonem 2025/2026
Po zdobyciu 20. mistrzostwa Anglii w historii, Liverpool nie zamierza spoczywać na laurach. W przeciwieństwie do spokojnego lata 2024 roku, kiedy klub pozyskał tylko jednego zawodnika, tym razem sternicy z Anfield sięgnęli głęboko do kieszeni i dokonali istotnych wzmocnień.
Najgłośniejszym transferem jest sprowadzenie Floriana Wirtza. Reprezentant Niemiec kosztował ponad 120 milionów euro, a oczekiwania wobec niego są ogromne. W ataku z kolei zamieszać ma Hugo Ekitike. Arne Slot liczy, że Francuz będzie równie skuteczny, jak w Bundeslidze, gdzie w barwach Eintrachtu Frankfurt zdobył 26 bramek w 64 występach.
Bolesnym momentem dla fanów The Reds mogło być odejście Trenta Alexandra-Arnolda do Realu Madryt. Jego miejsce na prawej obronie ma zająć Jeremie Frimpong, który – podobnie jak Wirtz – przeszedł z Bayeru Leverkusen.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Liverpool FC – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Florian Wirtz
|ofensywny pomocnik
|Bayer Leverkusen
|125 mln euro
|Hugo Ekitike
|środkowy napastnik
|Eintracht Frankfurt
|80 mln euro
|Milos Kerkez
|lewy obrońca
|Bournemouth
|46,90 mln euro
|Jeremie Frimpong
|prawy obrońca
|Bayer Leverkusen
|40 mln euro
|Armin Pecsi
|bramkarz
|Puskas AFC
|1,78 mln euro
|Freddie Woodman
|bramkarz
|Preston NE
|wolny transfer
Liverpool FC – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Luis Diaz
|lewy napastnik
|Bayern Monachium
|70 mln euro
|Darwin Nunez
|środkowy napastnik
|Al-Hilal
|53 mln euro
|Jarrel Quansah
|środkowy obrońca
|Bayer Leverkusen
|35 mln euro
|Caioimhin Kelleher
|bramkarz
|Brentford
|14,80 mln euro
|Trent Alexander-Arnold
|prawy obrońca
|Real Madryt
|10 mln euro
|Tyler Morton
|defensywny pomocnik
|Olympique Lyon
|10 mln euro
|Nat Phillips
|środkowy obrońca
|West Bromwich Albion
|3,50 mln euro
|Vitezslav Jaros
|bramkarz
|Ajax
|wypożyczenie
|Harvey Davies
|bramkarz
|Crawley Town
|wypożyczenie
Bilans transferowy Liverpoolu
- Nowi zawodnicy: 5
- Odejścia z klubu: 9
- Wydatki na transfery: 293,68 mln euro
- Zarobki na transferach: 196,3 mln euro
Pogłoski transferowe dotyczące Liverpoolu
Letnie okno transferowe w Premier League pozostaje otwarte do 1 września, więc kolejne ruchy nie są wykluczone – zarówno przychodzące, jak i wychodzące.
W kontekście wzmocnień media łączą Liverpool m.in. z Giovannim Leonim z Parmy. 18-letni defensor wyceniany jest na około 18 milionów euro. Drugim potencjalnym celem transferowym jest Bradley Barcola – kluczowy skrzydłowy PSG, którego wartość rynkowa wynosi 70 milionów euro.
Jeśli chodzi o możliwe odejścia, pod znakiem zapytania stoi przyszłość Harveya Elliotta. 22-latek znalazł się na radarze RB Lipsk. Nadal niepewna jest także sytuacja Federico Chiesy, który interesuje m.in. Inter Mediolan.
Liverpool obroni mistrzostwo Premier League w sezonie 2025/2026?
- Tak 67%
- Nie 33%
27+ Votes