Takich ruchów Liverpool nie robił od dawna. Transferowe lato pełne emocji

Liverpool był aktywny na rynku transferowym. Przed nowym sezonem The Reds sprowadzili kilka gwiazd, w tym Floriana Wirtza. Prezentujemy bilans transferowy mistrza Anglii.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool – transfery przed sezonem 2025/2026

Po zdobyciu 20. mistrzostwa Anglii w historii, Liverpool nie zamierza spoczywać na laurach. W przeciwieństwie do spokojnego lata 2024 roku, kiedy klub pozyskał tylko jednego zawodnika, tym razem sternicy z Anfield sięgnęli głęboko do kieszeni i dokonali istotnych wzmocnień.

Najgłośniejszym transferem jest sprowadzenie Floriana Wirtza. Reprezentant Niemiec kosztował ponad 120 milionów euro, a oczekiwania wobec niego są ogromne. W ataku z kolei zamieszać ma Hugo Ekitike. Arne Slot liczy, że Francuz będzie równie skuteczny, jak w Bundeslidze, gdzie w barwach Eintrachtu Frankfurt zdobył 26 bramek w 64 występach.

Bolesnym momentem dla fanów The Reds mogło być odejście Trenta Alexandra-Arnolda do Realu Madryt. Jego miejsce na prawej obronie ma zająć Jeremie Frimpong, który – podobnie jak Wirtz – przeszedł z Bayeru Leverkusen.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool FC – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Florian Wirtz ofensywny pomocnik Bayer Leverkusen 125 mln euro Hugo Ekitike środkowy napastnik Eintracht Frankfurt 80 mln euro Milos Kerkez lewy obrońca Bournemouth 46,90 mln euro Jeremie Frimpong prawy obrońca Bayer Leverkusen 40 mln euro Armin Pecsi bramkarz Puskas AFC 1,78 mln euro Freddie Woodman bramkarz Preston NE wolny transfer Kwoty według: Transfermarkt

Liverpool FC – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Luis Diaz lewy napastnik Bayern Monachium 70 mln euro Darwin Nunez środkowy napastnik Al-Hilal 53 mln euro Jarrel Quansah środkowy obrońca Bayer Leverkusen 35 mln euro Caioimhin Kelleher bramkarz Brentford 14,80 mln euro Trent Alexander-Arnold prawy obrońca Real Madryt 10 mln euro Tyler Morton defensywny pomocnik Olympique Lyon 10 mln euro Nat Phillips środkowy obrońca West Bromwich Albion 3,50 mln euro Vitezslav Jaros bramkarz Ajax wypożyczenie Harvey Davies bramkarz Crawley Town wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Liverpoolu

Nowi zawodnicy: 5

5 Odejścia z klubu: 9

9 Wydatki na transfery: 293,68 mln euro

293,68 mln euro Zarobki na transferach: 196,3 mln euro

Pogłoski transferowe dotyczące Liverpoolu

Letnie okno transferowe w Premier League pozostaje otwarte do 1 września, więc kolejne ruchy nie są wykluczone – zarówno przychodzące, jak i wychodzące.

W kontekście wzmocnień media łączą Liverpool m.in. z Giovannim Leonim z Parmy. 18-letni defensor wyceniany jest na około 18 milionów euro. Drugim potencjalnym celem transferowym jest Bradley Barcola – kluczowy skrzydłowy PSG, którego wartość rynkowa wynosi 70 milionów euro.

Jeśli chodzi o możliwe odejścia, pod znakiem zapytania stoi przyszłość Harveya Elliotta. 22-latek znalazł się na radarze RB Lipsk. Nadal niepewna jest także sytuacja Federico Chiesy, który interesuje m.in. Inter Mediolan.