Takich ruchów Liverpool nie robił od dawna. Transferowe lato pełne emocji

09:41, 15. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Liverpool był aktywny na rynku transferowym. Przed nowym sezonem The Reds sprowadzili kilka gwiazd, w tym Floriana Wirtza. Prezentujemy bilans transferowy mistrza Anglii.

Florian Wirtz
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool – transfery przed sezonem 2025/2026

Po zdobyciu 20. mistrzostwa Anglii w historii, Liverpool nie zamierza spoczywać na laurach. W przeciwieństwie do spokojnego lata 2024 roku, kiedy klub pozyskał tylko jednego zawodnika, tym razem sternicy z Anfield sięgnęli głęboko do kieszeni i dokonali istotnych wzmocnień.

Najgłośniejszym transferem jest sprowadzenie Floriana Wirtza. Reprezentant Niemiec kosztował ponad 120 milionów euro, a oczekiwania wobec niego są ogromne. W ataku z kolei zamieszać ma Hugo Ekitike. Arne Slot liczy, że Francuz będzie równie skuteczny, jak w Bundeslidze, gdzie w barwach Eintrachtu Frankfurt zdobył 26 bramek w 64 występach.

Bolesnym momentem dla fanów The Reds mogło być odejście Trenta Alexandra-Arnolda do Realu Madryt. Jego miejsce na prawej obronie ma zająć Jeremie Frimpong, który – podobnie jak Wirtz – przeszedł z Bayeru Leverkusen.

Liverpool FC – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Florian Wirtzofensywny pomocnikBayer Leverkusen125 mln euro
Hugo Ekitikeśrodkowy napastnikEintracht Frankfurt80 mln euro
Milos Kerkezlewy obrońcaBournemouth46,90 mln euro
Jeremie Frimpongprawy obrońcaBayer Leverkusen40 mln euro
Armin PecsibramkarzPuskas AFC1,78 mln euro
Freddie WoodmanbramkarzPreston NEwolny transfer
Kwoty według: Transfermarkt

Liverpool FC – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Luis Diazlewy napastnikBayern Monachium70 mln euro
Darwin Nunezśrodkowy napastnikAl-Hilal53 mln euro
Jarrel Quansahśrodkowy obrońcaBayer Leverkusen35 mln euro
Caioimhin KelleherbramkarzBrentford14,80 mln euro
Trent Alexander-Arnoldprawy obrońcaReal Madryt10 mln euro
Tyler Mortondefensywny pomocnikOlympique Lyon10 mln euro
Nat Phillipsśrodkowy obrońcaWest Bromwich Albion3,50 mln euro
Vitezslav JarosbramkarzAjaxwypożyczenie
Harvey DaviesbramkarzCrawley Townwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Liverpoolu

  • Nowi zawodnicy: 5
  • Odejścia z klubu: 9
  • Wydatki na transfery: 293,68 mln euro
  • Zarobki na transferach: 196,3 mln euro

Pogłoski transferowe dotyczące Liverpoolu

Letnie okno transferowe w Premier League pozostaje otwarte do 1 września, więc kolejne ruchy nie są wykluczone – zarówno przychodzące, jak i wychodzące.

W kontekście wzmocnień media łączą Liverpool m.in. z Giovannim Leonim z Parmy. 18-letni defensor wyceniany jest na około 18 milionów euro. Drugim potencjalnym celem transferowym jest Bradley Barcola – kluczowy skrzydłowy PSG, którego wartość rynkowa wynosi 70 milionów euro.

Jeśli chodzi o możliwe odejścia, pod znakiem zapytania stoi przyszłość Harveya Elliotta. 22-latek znalazł się na radarze RB Lipsk. Nadal niepewna jest także sytuacja Federico Chiesy, który interesuje m.in. Inter Mediolan.

