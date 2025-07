Liverpool ogłosił wielki transfer! The Reds zapłacą 95 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ekitike został nowym zawodnikiem Liverpoolu

Liverpool ogłosił transfer Hugo Ekitike. Francuski napastnik podpisał sześcioletni kontrakt i zasilił drużynę prowadzoną przez Arne Slota. Kwota bazowa to 80 milionów euro, a kolejne 15 milionów stanowią bonusy – 10 milionów łatwe do osiągnięcia oraz 5 milionów trudniejsze do spełnienia.

Fabrizio Romano potwierdził szczegóły transakcji krótko po oficjalnym komunikacie klubu. Transfer Ekitike kończy długą sagę, w której udział brały też inne kluby. Manchester United i Chelsea również wykazywały zainteresowanie zawodnikiem, jednak to Liverpool dopiął umowę.

Eintracht Frankfurt liczył początkowo na 100 milionów euro, ale The Reds udało się wynegocjować korzystniejsze warunki. 23-letni napastnik ma być odpowiedzią na problemy ofensywne Liverpoolu i zastąpić Darwina Nuneza, który rozczarował od czasu przybycia na Anfield.

Przyjście Ekitike przybliża odejście Nuneza. Urugwajczyk nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i już teraz pojawiają się informacje o zainteresowaniu ze strony innych klubów. Ekitike ma zostać nowym liderem ataku i wypełnić lukę na pozycji środkowego napastnika.

