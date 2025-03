Liverpool rozważa sprzedaż gwiazdy! Trafił pod lupę gigantów z Arabii

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Darwin Nunez może odejść z Liverpoolu. Następnym przystankiem Arabia?

Darwin Nunez przychodził do Liverpoolu z łatką wielkiego talentu. Reprezentant Urugwaju miał być topowym napastnikiem w Premier League, gwarantującym co najmniej 20 goli w lidze. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, ponieważ 25-latek uważany jest za niewypał transferowy. Warto dodać, że The Reds zapłacili za niego Benfice aż 85 milionów euro.

W tym sezonie Nunez pełni raczej rolę zawodnika rezerwowego, wchodząc na końcówki bądź grając w wyjściowym składzie w mniej ważnych meczach. Aktualna sytuacja wywołuje niezadowolenie u piłkarza, który chciałby odgrywać większą rolę w zespole.

Z informacji portalu Football Insider wynika, że Urugwajczyk po sezonie może naciskać na klub, aby otrzymać zgodę na transfer. Co ciekawe Liverpool rozważa sprzedaż Nuneza, ponieważ Arne Slot chce pozyskać nowego napastnika, który stanie się gwiazdą drużyny.

Z pozbyciem się niezadowolonego piłkarza nie powinno być większych problemów. Źródło przekonuje, że w gronie zainteresowanych są kluby Saudi Pro League. W styczniu o transfer napastnika starał się Al-Hilal, lecz The Reds odrzucili zakusy Saudyjczyków.

Nunez koszulkę Liverpoolu zakładał w 136 meczach, w których zdobył łącznie 40 goli i zaliczył 24 asysty. Jego kontrakt z klubem wygasa w połowie 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 50 milionów euro.