Liverpool może stracić trzech kluczowych graczy. Lato pełne znaków zapytania

Luis Diaz, Ibrahima Konate i Diogo Jota mogą latem opuścić Liverpool. Według „Football Insider” klub czeka z decyzjami do końca sezonu, co zwiększa ryzyko ich odejścia.

Liverpool ryzykuje – Diaz, Konate i Jota mogą odejść z klubu

Liverpool stoi przed poważnym wyzwaniem kadrowym przed nadchodzącym okienkiem transferowym. Trzech kluczowych zawodników – Luis Diaz, Ibrahima Konate i Diogo Jota – wciąż nie otrzymało jasnych sygnałów od klubu co do swojej przyszłości. Decyzje w ich sprawie zostały odłożone na koniec sezonu, co może mieć kosztowne konsekwencje.

Najbardziej niepokojąca dla władz klubu jest sytuacja Konate. Jak informuje „Football Insider”, francuski obrońca miał odrzucić niedawno ofertę przedłużenia kontraktu z powodu rozbieżności finansowych. To wyraźny sygnał, że jego przyszłość na Anfield wcale nie jest pewna, a zainteresowanie ze strony innych europejskich klubów tylko rośnie.

Luis Diaz i Diogo Jota również nie są pewni dalszych losów w Liverpoolu. Obaj byli w ostatnich sezonach ważnymi elementami ofensywy, ale brak konkretnych rozmów na temat ich roli w przyszłym projekcie może skłonić ich do rozważenia innych opcji.

Jeśli klub nie zareaguje szybko, może dojść do jednoczesnego odejścia trzech ważnych piłkarzy i braku gotowych alternatyw. Dla Arne Slota może to być trudny moment. Mimo przedłużenia kontraktów z Mohamedem Salahem i Virgilem van Dijkiem, w zespole The Reds latem może dojść do sporych roszad, które sprawią, że menedżer na nowo będzie musiał poukładać grę zespołu.

Liverpool najwyraźniej czeka nerwowe lato, a dział sportowy klubu będzie musiał działać szybko i zdecydowanie, jeśli nie chce stracić kluczowych ogniw drużyny.