Liverpool i Man United chcą holenderskiego pomocnika. W grze 30 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Quinten Timber może trafić do Premier League

Liverpool i Manchester United szykują się do wzmocnień w środku pola przed nadchodzącym sezonem. Jak donosi „CaughtOffside”, jednym z głównych celów obu angielskich gigantów jest Quinten Timber, pomocnik Feyenoordu Rotterdam. 23-letni reprezentant Holandii jest ważną postacią w drużynie Eredivisie, zanim w lutym doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

Mimo to kluby z Premier League nie zamierzają skreślać środkowego pomocnika. Timber przechodzi intensywną rehabilitację i ma wrócić do pełni sprawności na początku sezonu 2025/26. Zarówno Arne Slot, jak i Ruben Amorim wierzą, że Holender może wnieść jakość, dynamikę w środku pola. Jego technika i zdolność do gry na kilku pozycjach czynią zawodnika łakomym kąskiem na rynku.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Timber przed urazem był jednym z najrówniej grających zawodników w Eredivisie. Kontrakt 23-latka z Feyenoordem obowiązuje do połowy 2026 roku, ale klub już teraz rozważa przedłużenie umowy. Rozmowy trwają, jednak brak porozumienia może skłonić działaczy do sprzedaży zawodnika latem. Rotterdamczycy są skłonni rozważyć oferty w przedziale 25–30 milionów euro, jeśli Timber nie zdecyduje się na podpisanie nowej umowy. W tym sezonie Timber rozegrał 26 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył sześć bramek i zanotował jedną asystę.