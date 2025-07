Liverpool może stracić gwiazdę. Na stole nawet 80 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Luis Diaz łączony z Bayernem Monachium

Liverpool sprowadził Luisa Diaza z FC Porto w styczniu 2022 roku za blisko 55 milionów euro. Jeszcze niedawno wydawało się, że w obecnym oknie transferowym Kolumbijczyk zasili Barcelonę. Kataloński klub z powodów finansowych zdecydował się ostatecznie na tańsze rozwiązanie, wypożyczając Marcusa Rashforda z Manchesteru United.

W rezultacie to Bayern Monachium wyrósł na głównego faworyta do pozyskania 28-letniego Diaza. Według informacji Graeme’a Baileya z „TBR Football”, mistrzowie Niemiec przygotowują ofertę opiewającą na 80 milionów euro. Co więcej, sam zawodnik miał już wyrazić chęć przenosin do Bundesligi.

W ciągu niespełna czterech sezonów w Liverpoolu Luis Diaz rozegrał prawie 150 spotkań, w których zdobył 41 bramek i zaliczył 23 asysty. Teraz może zostać ważnym ogniwem ofensywy bawarskiego giganta.

Bayern intensywnie poszukuje nowej siły w linii ofensywnej po odejściu Leroya Sane do Galatasaray. Dodatkowo przyszłość Kingsleya Comana i Serge’a Gnabry’ego wciąż stoi pod znakiem zapytania. Obaj zawodnicy zmagali się z urazami i brakiem regularnej formy. To sprawia, że działacze z Monachium coraz bardziej przyspieszają prace nad transferem Diaza, który może stać się nową gwiazdą Bundesligi.