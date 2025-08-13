Liverpool bierze wielki talent z Serie A. Romano ogłosił transfer

Liverpool dokonał siódmego transferu w trwającym oknie. Jak poinformował Fabrizio Romano do mistrza Anglii przeniesie się Giovanni Leoni. The Reds zapłacą za obrońcę 35 milionów euro.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Giovanni Leoni zamienia Parmę na Liverpool

Liverpool nie poprzestał na sześciu transferach i właśnie finalizuje kolejną siódmą już transakcję tego lata. Oznacza to, że kwota wydana na wzmocnienia przekroczy grubo ponad 300 milionów euro. Wcześniej do zespołu dołączyli m.in. Florian Wirtz, Jeremie Frimpong i Hugo Ekitike. Przed startem nowego sezonu Arne Slot będzie miał do dyspozycji także nowego środkowego obrońcę.

W środę wieczorem (13 sierpnia) Fabrizio Romano ogłosił to, o czym mówiono od rana, czyli transfer utalentowanego włoskiego stopera. Na zasadzie transferu definitywnego z Parmy do Liverpoolu przenosi się Giovanni Leoni. Kwota transakcji wyniesie 35 milionów euro.

Leoni był zdeterminowany, aby przenieść się na Anfield Road. Jak donosi dziennikarz, obrońca nie musiał być szczególnie nakłaniany na zmianę klubu, ponieważ od razu wiedział, że chce grać w barwach The Reds. 18-latek dołączy bezpośrednio do pierwszego zespołu i będzie do dyspozycji Arne Slota. Liverpool wiążę z nim duże nadzieje, ponieważ nie wypożyczyli go z powrotem do Serie A.

Parma sprzedała go z ogromnym zyskiem, ponieważ Leoni trafił do klubu latem ubiegłego roku za niecałe 5 milionów euro. Wcześniej był piłkarzem Sampdorii oraz Padovy, której jest wychowankiem. W poprzednim sezonie Serie A zagrał w 17 meczach, strzelając jednego gola.