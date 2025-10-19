Liverpool i Tottenham rywalizują o pomocnika. Przygotowują ofertę

Liverpool i Tottenham Hotspur spoglądają w kierunku pomocnika Mortena Frendrupa z Genoi. Według Ekrema Konura, Duńczyk może trafić do Premier League już w styczniu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Morten Frendrup na celowniku gigantów z Anglii

Liverpool, mimo silnej kadry, wciąż rozważa zakup nowego środkowego pomocnika. Arne Slot od dawna zabiega o wzmocnienie defensywnej części drugiej linii. Klub był łączony z Adamem Whartonem z Crystal Palace, ale jego transfer może okazać się zbyt kosztowny. Tottenham Hotspur również analizuje rynek pomocników. Thomas Frank interesował się wcześniej Victorem Froholdtem z FC Porto, jednak jego wysoka klauzula odstępnego może zniechęcić londyńczyków.

Według Ekrema Konura, oba angielskie kluby bacznie śledzą sytuację Mortena Frendrupa z Genoi. Włoski klub, mimo że nie planuje sprzedaży kluczowych zawodników w środku sezonu, może rozważyć transfer Duńczyka w przypadku wyjątkowo atrakcyjnej oferty finansowej. Jego wartość rynkowa w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła – z około 10 do 20 milionów euro.

Duńczyk to typ pomocnika, który łączy intensywność, technikę i taktyczną inteligencję, a więc cechy, które są wysoko cenione w Premier League. Regularna gra na tak wymagającym poziomie mogłaby również wzmocnić jego pozycję w reprezentacji Danii.

Na ten moment Genoa zachowuje spokój, ale zainteresowanie Liverpoolu i Tottenhamu jest coraz poważniejsze. Jeśli negocjacje ruszą w styczniu, Morten Frendrup może zostać jednym z najciekawszych ruchów najbliższego okna transferowego. 24-letni pomocnik w trwającym sezonie wpisał się na listę strzelców w jednym spotkaniu. Barwy włoskiego klubu reprezentuje od 2022 roku, kiedy przeniósł się z Brondby za niespełna pięć milionów euro.