Liverpool i Chelsea myślą o transferze supergwiazdy Realu Madryt

09:31, 30. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  The Sun

Vinicius Junior stał się bohaterem spekulacji transferowych. Według doniesień The Sun gwiazdor Realu Madryt znajduje się na liście życzeń gigantów Premier League.

Mendy, Bellingham, Mbappe, Vinicius, Rodrygo
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Mendy, Bellingham, Mbappe, Vinicius, Rodrygo

Vinicius na radarze Liverpoolu i Chelsea. Inni giganci też go obserwują

Vinicius Junior znów znalazł się w samym środku transferowych spekulacji. Po burzliwej reakcji na zmianę w El Clasico media zaczęły sugerować, że Xabi Alonso może nie postrzegać Brazylijczyka jako niepodważalnego członka składu Realu Madryt. Jak informuje The Sun, sytuację skrzydłowego uważnie monitorują Liverpool i Chelsea.

Kontrakt Viniciusa z Realem obowiązuje do czerwca 2027 roku, jednak negocjacje w sprawie przedłużenia nie przyniosły dotąd większego postępu. Jeśli klub nie osiągnie porozumienia z zawodnikiem, może być zmuszony rozważyć jego sprzedaż w kolejnym oknie, by uniknąć ryzyka odejścia za darmo.

Według doniesień angielskiego dziennika Liverpool widzi w Brazylijczyku potencjalnego następcę Mohameda Salaha. Vinicius różni się stylem gry od Egipcjanina, ale ma większy wpływ na kreowanie akcji i potrafi zapewnić podobny poziom skuteczności. Chelsea również ma być zainteresowana. The Blues liczą na to, że obecność kilku rodaków w składzie mogłaby ułatwić piłkarzowi adaptację w Londynie.

Vinicius w tym sezonie zdobył pięć bramek i zaliczył cztery asysty, pozostając jednym z liderów ofensywy Realu. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 150 milionów euro, choć może spaść, jeśli nie dojdzie do przedłużenia kontraktu.

