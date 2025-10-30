Liverpool i Chelsea myślą o transferze supergwiazdy Realu Madryt

Vinicius Junior stał się bohaterem spekulacji transferowych. Według doniesień The Sun gwiazdor Realu Madryt znajduje się na liście życzeń gigantów Premier League.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Mendy, Bellingham, Mbappe, Vinicius, Rodrygo

Vinicius na radarze Liverpoolu i Chelsea. Inni giganci też go obserwują

Vinicius Junior znów znalazł się w samym środku transferowych spekulacji. Po burzliwej reakcji na zmianę w El Clasico media zaczęły sugerować, że Xabi Alonso może nie postrzegać Brazylijczyka jako niepodważalnego członka składu Realu Madryt. Jak informuje The Sun, sytuację skrzydłowego uważnie monitorują Liverpool i Chelsea.

Kontrakt Viniciusa z Realem obowiązuje do czerwca 2027 roku, jednak negocjacje w sprawie przedłużenia nie przyniosły dotąd większego postępu. Jeśli klub nie osiągnie porozumienia z zawodnikiem, może być zmuszony rozważyć jego sprzedaż w kolejnym oknie, by uniknąć ryzyka odejścia za darmo.

Według doniesień angielskiego dziennika Liverpool widzi w Brazylijczyku potencjalnego następcę Mohameda Salaha. Vinicius różni się stylem gry od Egipcjanina, ale ma większy wpływ na kreowanie akcji i potrafi zapewnić podobny poziom skuteczności. Chelsea również ma być zainteresowana. The Blues liczą na to, że obecność kilku rodaków w składzie mogłaby ułatwić piłkarzowi adaptację w Londynie.

Vinicius w tym sezonie zdobył pięć bramek i zaliczył cztery asysty, pozostając jednym z liderów ofensywy Realu. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 150 milionów euro, choć może spaść, jeśli nie dojdzie do przedłużenia kontraktu.