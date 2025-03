Liverpool gotowy na szaleństwo transferowe, trzy nazwiska na liście życzeń

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool gotowy wyłożyć 300 milionów euro na wzmocnienia

Liverpool może w trakcie letniej sesji transferowej mocno namieszać na rynku transferowym. Według informacji Fichajes.net klub z Premier League może wyłożyć krocie na nowych zawodników, chcąc wzmocnić się na kilku pozycjach.

Źródło podaje, że Liverpool ma mieć do rozdysponowania 300 milionów euro na wzmocnienia, chcąc przeznaczyć to na napastnika, pomocnika i defensora. Tym samym praktycznie każda formacja zostałaby nieco odświeżona. Przede wszystkim na radarze ekipy z Anfield Road znajduje się Julian Alvarez. Klauzula odstępnego wpisana w kontrakcie piłkarza wynosi 150 milionów euro. Liverpool byłby gotowy wyłożyć tę sumę, zdając sobie sprawę z tego, że Argentyńczyk to postać idealnie pasująca do planu na grę Arne Slota.

Zobacz również: Liverpool – sezon 2024/2025 (WIDEO)

Kolejnym kandydatem do gry a szeregach przedstawiciela Premier League jest Xavi Simons. Holender aktualnie jest na wypożyczeniu z Paris Saint Germain do RB Lipsk. Gdyby natomiast miało dojść do zmiany klubu z udziałem gracza, to wiązałoby się to z wydatkiem mniej więcej 75 milionów euro.

Trzecim zawodnikiem, który znajduje się na liście życzeń The Reds, jest z kolei Alessandro Bastoni. Zawodnikiem jest dzisiaj filarem defensywy Interu Mediolan. Rynkowa wartość tego typu transakcji kształtuje się na poziomie 75 milionów euro. Włoch jest postrzegany jako jeden z głównych celów klubu z Anfield Road.

Tymczasem w trakcie minionego weekendu Liverpool przegrał w finale Carabao Cup z Newcastle United (1:2). Mecz odbył się na słynnym Wembley.

Czytaj także: Vinicius Junior odchodzi? Real Madryt ma już następcę na oku