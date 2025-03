Vinicius Junior odchodzi? Real Madryt ma już następcę na oku

Real Madryt rozgląda się już za wzmocnieniami do ofensywy, mając na względzie to, że niepewna jest przyszłość Viniciusa Juniora. Ciekawe wieści przekazał serwis ElGolDigital.com.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Julian Alvarez znalazł się na radarze Realu Madryt

Real Madryt w tej kampanii co prawda wciąż liczy się w grze na kilku frontach. Niemniej władze klubu myślami są już planach na letnie wzmocnienia. Ciekawe wieści przekazał na ten temat portal ElGolDigital.com.

Źródło podaje, że w związku z tym, że niejasna jest przyszłość Viniciusa Juniora w klubie, to możliwe jest wzmocnienie do ataku. Brazylijczyk co prawda przekonywał już, że jest skoncentrowany na tym, aby odnosić sukcesu z Realem. W każdym razie ekipy z Arabii Saudyjskiej wykazują coraz większe zainteresowanie graczem.

Klub z Madrytu co prawda nie bierze pod uwagę sprzedaży reprezentanta Brazylii. Chyba że sam zainteresowany zdecydowałby się na zmianę pracodawcy. Gdyby taki scenariusz faktycznie miał miejsce, to kandydatem na jego następcę według ElGolDigital.com miałby być Julian Alvarez z Atletico Madryt.

Argentyński napastnik pokazał się, że potrafi zrobić różnicę nie tylko w La Liga, ale też w europejskich pucharach. Chociaż ostatnio głośno o Julianie Alvarezie było w kontekście ostatniego rzutu karnego zawodnika z meczu z Los Blancos w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Julian Alvarez trafił do klubu z Wanda Metropolitano latem minionego roku z Manchesteru City. 25-latek kosztował 75 milionów euro i się spłaca. W tym sezonie wystąpił w 44 meczach, notując w nich 23 trafienia i pięć kluczowych podań. Aktualna umowa zawodnika z Atletico obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

