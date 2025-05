Liverpool gotów wydać 150 milionów na nową gwiazdę. Czeka na propozycję

Liverpool jest gotowy wydać 150 milionów euro na Floriana Wirtza. Dla The Reds taka suma nie jest problemem, a co więcej, sam gracz jest chętny na propozycję, o czym informuje Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool zaproponuje 150 milionów za Wirtza

Liverpool w tym sezonie zdobył mistrzostwo Anglii i właściwie można powiedzieć, że absolutnie zdominował rozgrywki Premier League. To imponuje szczególnie, jeśli pod uwagę weźmiemy, że był to debiutancki sezon Arne Slota w barwach The Reds. Nieco gorzej sytuacja potoczyła się jednak w Lidze Mistrzów, gdzie zespół z Anfield odpadł już w meczu z PSG na etapie ćwierćfinałów.

Niemniej w letnim okienku transferowym Liverpool przeprowadzić będzie chciał wielką ofensywę transferową. Do klubu trafić ma kilku nowych graczy, w tym spore gwiazdy. Jednym z zainteresowanych graczy jest Florian Wirtz. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Liverpool jest gotowy wydać nawet 150 milionów euro na Floriana Wirtza, a więc tyle, ile oczekuje Bayer Leverkusen za swojego gracza. Co więcej, sam piłkarz jest zainteresowany propozycją ze strony The Reds.

Florian Wirtz w tym sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył 16 goli oraz zanotował 15 asyst. To drugi z rzędu tak dobry sezon Niemca, który wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 140 milionów euro. Jego aktualna umowa z zespołem Aptekarzy wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

