Chelsea chce reprezentanta Polski! Trwają rozmowy

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea i inne kluby negocjują transfer Marcina Bułki

Chelsea chce pozyskać Marcina Bułkę. Zespół The Blues jest jednym z kilku zainteresowanych klubów w Premier League, które mają na celowniku bramkarza reprezentacji Polski. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl” bramkarz zespołu OGC Nice jest także na liście życzeń Newcastle United, Aston Villi oraz Nottingham Forest. Oznacza to, że 25-latek może wrócić na Wyspy Brytyjskie po kilku latach spędzonych we Francji. W grę wchodzi transfer za przynajmniej 8 milionów euro.

To właśnie w kraju nad Sekwaną kariera Polaka zdecydowanie przyśpieszyła i miało to miejsce właściwie w ostatnich dwóch sezonach, gdzie Marcin Bułka stał się podstawowym bramkarzem zespołu z Nicei i zbierał bardzo dobre recenzje zarówno ze strony kibiców, jak i dziennikarzy. To spowodowało ogromne zainteresowanie jego osobą, bowiem ostatnio pisaliśmy m.in. o tym, że bramkarza chce Galatasaray, a także AS Monaco. Teraz do tej listy dołączają czołowe kluby z Anglii.

Marcin Bułka w tym sezonie rozegrał łącznie 40 spotkań, w których osiem razy zachował czyste konto. 25-latek w czasie swojej kariery związany był z wieloma topowymi klubami. Na koncie ma bowiem występy w PSG oraz w młodzieżowych zespołach Chelsea. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.

