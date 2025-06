Liverpool finalizuje kolejny transfer po Wirtzie i Frimpongu

Liverpool w tym okienku transferowym rozbija bank. The Reds ogłosili już oficjalnie pozyskanie Jeremiego Frimponga, o krok od klubu jest Florian Wirtz, a teraz przesądzono sprowadzenie Milosa Kerkeza, o czym donosi Florian Plettenberg ze "Sky Sports DE".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool dopiął transfer Milosa Kerkeza

Liverpool tego lata ma bardzo duże plany dotyczące transferów do zespołu. Arne Slot po znakomitym sezonie na boiskach angielskiej Premier League chce wzmocnić zespół tak, aby ten mógł rywalizować także z powodzeniem na poziomie Ligi Mistrzów. Do tego konieczne są wielkie ruchy, ale takie właśnie robią władze The Reds przed zbliżającym się sezonem ligi angielskiej.

Do tej pory klub z Anfield potwierdził oficjalnie sprowadzenie Jeremiego Frimponga, a o krok od klubu jest Florian Wirtz, który ma być nowym transferowym rekordem klubu. Okazuje się, że to jednak jeszcze nie koniec. Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze „Sky Sports DE”, Liverpool sfinalizował także transfer Milosa Kerkeza z Bournemouth. Osiągnięto już pełne porozumienie, a do podpisania kontraktu pozostały tylko testy medyczne.

Milos Kerkez w tym sezonie rozegrał dla zespołu Bournemouth 41 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował sześć asyst. 21-letni lewy obrońca wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 45 milionów euro. Na koncie ma także 23 mecze w pierwszej reprezentacji Węgier.

Zobacz także: Barcelona podjęła decyzje! Lamine Yamal zablokował transfer