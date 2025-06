Florian Wirtz lada moment zostanie oficjalnie nowym piłkarzem Liverpoolu. Bayer Leverkusen zarobi ponad 100 milionów euro. Według dziennika Bild rodzice zawodnika otrzymają ok. 10 mln euro z tytułu prowizji za transfer.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

10 milionów euro dla rodziców Wirtza w ramach prowizji za transfer

Florian Wirtz po ponad pięciu latach zdecydował się na zmianę klubu. Reprezentant Niemiec w ostatnich sezonach był absolutną gwiazdą Bayeru Leverkusen, lecz teraz będzie kontynuował karierę w Premier League. Ofensywny pomocnik przeniesie się do Liverpoolu.

The Reds za jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia zapłacą 116 milionów euro. Na całą kwotę składa się 100 mln euro opłaty stałej oraz 16 mln w formie dodatkowych bonusów. W czwartek (19 czerwca) Wirtz wraz z rodzicami udał się w podróż do Anglii, aby przejść testy medyczne oraz złożyć podpis pod kontraktem do 2030 roku.

Wpływ rodziców na Wirtz i jego karierę jest znaczący, ponieważ odpowiadają oni za jego interesy. W przypadku 22-latka to właśnie jego rodzice są jego agentami. W głównej mierze tata zawodnika pracował nad transferem do Liverpoolu, a dziennik Bild zdradził, jaka część kwoty wpłynie na ich konto w ramach prowizji za transakcję. Okazuje się, że rodzice Wirtza zarobią ok. 10 milionów euro.

Wirtz trafił do Bayeru Leverkusen zimą 2020 roku. Dla Aptekarzy rozegrał 197 spotkań, w których zdobył 57 goli i zaliczył 65 asyst. W sezonie 2023/2024 zdobył z klubem historyczne mistrzostwo Niemiec. Warto odnotować, że do Liverpoolu przeniesie się wraz z innym piłkarzem, z którym dzielił szatnię na Bay Arena. The Reds wcześniej ogłosili transfer Jeremiego Frimponga.