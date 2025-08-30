Liverpool chce wzmocnić defensywę. Gigant złożył ofertę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marc Guehi na celowniku Liverpoolu

Liverpool nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Na Anfield Road do drużyny Arne Slota dołączyli już m.in. Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen, Hugo Ekitike z Eintrachtu Frankfurtu oraz Milos Kerkez z Bournemouth. Obecnie w centrum zainteresowania The Reds znajduje się Alexander Isak, jednak Newcastle United oczekuje za swojego napastnika aż 130 milionów euro, co na ten moment stawia transfer pod znakiem zapytania.

W trwającej kampanii ligowej Liverpool odniósł zwycięstwa nad Bournemouth (4:2) i Newcastle (3:2). W meczu na St. James’ Park na listę strzelców wpisał się także 16-letni Rio Ngumoha, co pokazuje, że klub stawia także na młode talenty.

Na celowniku Liverpoolu znalazł się również Marc Guehi z Crystal Palace Według Davida Ornsteina z „The Athletic”, mistrzowie Anglii złożył za 25-latka ofertę w wysokości 35 mln funtów. 23-krotny reprezentant Anglii jest otwarty na transfer, jeśli oba kluby dojdą do porozumienia.

🚨 EXCL: Liverpool submit official bid to sign Marc Guehi from Crystal Palace. Proposal worth £35m flat, no add-ons. #CPFC yet to respond as work continues on reinforcements. 25yo England centre-back open to #LFC move if clubs find agreement @TheAthleticFC https://t.co/gR4nVn8eR8 — David Ornstein (@David_Ornstein) August 30, 2025

Guehi trafił na Selhurst Park w 2021 roku z Chelsea. W ostatnim czasie także londyński klub widział w swoich szeregach swojego wychowanka. Crystal Palace może w przyszłym roku stracić swojego kapitana za darmo, ponieważ jego kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu. Łącznie w zespole The Eagles rozegrał 160 meczów i strzelił osiem goli.