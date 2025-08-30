Liverpool chce wzmocnić defensywę. Gigant złożył ofertę

Marc Guehi na celowniku Liverpoolu
Liverpool nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Na Anfield Road do drużyny Arne Slota dołączyli już m.in. Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen, Hugo Ekitike z Eintrachtu Frankfurtu oraz Milos Kerkez z Bournemouth. Obecnie w centrum zainteresowania The Reds znajduje się Alexander Isak, jednak Newcastle United oczekuje za swojego napastnika aż 130 milionów euro, co na ten moment stawia transfer pod znakiem zapytania.
W trwającej kampanii ligowej Liverpool odniósł zwycięstwa nad Bournemouth (4:2) i Newcastle (3:2). W meczu na St. James’ Park na listę strzelców wpisał się także 16-letni Rio Ngumoha, co pokazuje, że klub stawia także na młode talenty.
Na celowniku Liverpoolu znalazł się również Marc Guehi z Crystal Palace Według Davida Ornsteina z „The Athletic”, mistrzowie Anglii złożył za 25-latka ofertę w wysokości 35 mln funtów. 23-krotny reprezentant Anglii jest otwarty na transfer, jeśli oba kluby dojdą do porozumienia.
Guehi trafił na Selhurst Park w 2021 roku z Chelsea. W ostatnim czasie także londyński klub widział w swoich szeregach swojego wychowanka. Crystal Palace może w przyszłym roku stracić swojego kapitana za darmo, ponieważ jego kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu. Łącznie w zespole The Eagles rozegrał 160 meczów i strzelił osiem goli.