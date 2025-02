Liverpool chce wielki talent. Na stole 55 mln euro

Liverpool zamierza sprowadzić środkowego obrońcę. Według serwisu "Rousing The Kop", Levi Colwill z Chelsea znalazł się na celowniku The Reds.

Mark Pain / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Arne Slot

Levi Colwill na radarze The Reds

Liverpool FC rozważa w letnim okienku transferowym sprowadzenie środkowego obrońcy. Wiąże się to z możliwym odejściem Virgila van Dijka. Kapitan The Reds nadal nie przedłużył kontraktu wygasającego wraz z końcem czerwca tego roku. Okazuje się, że w kręgu zainteresowań znalazł się Levi Colwill z Chelsea FC.

Piłkarz urodzony w Southampton jest jednym z najbardziej obiecujących stoperów w Premier League. 22-letni Anglik, który świetnie rozwija się pod wodzą Enzo Mareski, w tym sezonie strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę w 25 meczach ligowych. Liverpool ma w planach skusić londyńczyków do sprzedaży swojego wychowanka.

Colwill przeszedł przez akademię The Blues, a po udanych wypożyczeniach do Huddersfield Town i Brighton & Hove Albion na stałe zadomowił się w pierwszej drużynie. Choć Chelsea niechętnie sprzedaje swoich młodych zawodników, to klub z Anfield Road może tego lata spróbować przekonać rywala do transferu. Czterokrotny reprezentant Anglii jest wyceniany na 55 mln euro znajduje się w finansowym zasięgu obecnego lidera Premier League.