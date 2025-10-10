Liverpool chce pomocnika Realu Madryt. W grze nawet 70 mln euro

13:57, 10. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TBR Football

Liverpool zamierza ruszyć po Eduardo Camavingę z Realu Madryt - informuje "TBR Football". Mistrzowie Anglii wciąż poszukują wzmocnień w środku pola.

Arne Slot
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Eduardo Camavinga na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool uważnie monitoruje sytuację Eduardo Camavingi, który od czterech lat występuje w Realu Madryt. Mimo intensywnego lata na rynku transferowym, klub z Anfield wciąż planuje wzmocnienia w środku pola. Zespół Arne Slota prezentuje się solidnie, ale w klubie panuje przekonanie, że brakuje głębi w środku pola.

Ryan Gravenberch imponuje formą, ale poza nim Liverpool dysponuje ograniczonymi opcjami rotacji. Alexis Mac Allister i Dominik Szoboszlai często grają na mniej naturalnych dla siebie pozycjach, a Curtis Jones dopiero wraca do optymalnej dyspozycji.

Camavinga jest jednym z zawodników, których klub z Anfield bierze pod uwagę w kontekście przyszłych wzmocnień. 22-letni Francuz trafił do Królewskich w 2021 roku z Rennes za 31 mln euro. W ostatnich miesiącach jego pozycja w zespole znacząco osłabła. Pod wodzą Xabiego Alonso wciąż czeka na miejsce w wyjściowej jedenastce, przegrywając rywalizację z rodakiem Aurelienem Tchouamenim.

Madrycki klub nie wyklucza, że w przypadku atrakcyjnej oferty mógłby rozważyć sprzedaż Camavingi. Szacuje się, że jego cena mogłaby oscylować w granicach 60-70 milionów euro. W klubie z Anfield panuje przekonanie, że sprowadzenie klasowego defensywnego pomocnika to ważny krok do utrzymania wysokiej formy przez cały sezon. Kontrakt Camavingi na Santiago Bernabeu obowiązuje do czerwca 2029 roku.

