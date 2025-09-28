Liverpool chce piłkarze Evertonu! 65 milionów za defensora

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool sprowadzi środkowego obrońcę z Evertonu?!

Liverpool w tym sezonie nie ma zamiaru oglądać się na konkurencję innych zespołów i po przeprowadzeniu wielkich, a wręcz gigantycznych ruchów transferowych tego lata wyrasta na głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa Anglii oraz wygrania Ligi Mistrzów. Wiadomo, że zadanie nie będzie łatwe, ale pierwsze tygodnie nowej kampanii już wskazują na to, że ekipa Arne Slota będzie się liczyć w grze o te trofea.

Niemniej latem klub chciał sprowadzić do swojego zespołu przynajmniej jeszcze jednego gracza. Chodzi bowiem o środkowego obrońcę, który miałby wzmocnić rywalizację, a w perspektywie zastąpić Ibrahimę Konate, który intensywnie łączony jest z odejściem z The Reds. Teraz wraca ten temat. Według informacji przekazanych przez serwis „Mirror”, Liverpool jest zainteresowany sprowadzeniem Jarrada Branthwaite’a z Evertonu.

23-letni Anglik ma być wyceniany przez swój klub na przynajmniej 65 milionów funtów. Wiadomo jednak, że przejście z Evertonu do Liverpoolu jest czymś w rodzaju zdrady, więc z pewnością sam zawodnik musiałby się nad tym poważnie zastanowić. Łącznie na poziomie Premier League na koncie Branthwaite’a są 75 mecze i cztery gole oraz dwie asysty.

