Liverpool chce piłkarza Realu Madryt. To byłoby duże zaskoczenie

Liverpool obserwuje defensora Realu Madryt
Liverpool planuje wzmocnienie defensywy. Jednym z kandydatów do transferu jest Dean Huijsen z Realu Madryt. Informacje o zainteresowaniu przekazał dziennikarz Ekrem Konur.
20-letni środkowy obrońca uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych defensorów młodego pokolenia. W tym sezonie regularnie pojawia się na boisku i zbiera coraz więcej pozytywnych opinii.
Huijsen wyróżnia się bardzo dobrymi warunkami fizycznymi – mierzy aż 197 centymetrów wzrostu. Jego głównymi atutami są gra w powietrzu oraz spokój przy rozegraniu piłki.
Liverpool zna go z Premier League
Angielski klub dobrze zna młodego defensora, ponieważ wcześniej występował on w Bournemouth. Dzięki temu miał już okazję poznać realia Premier League.
Co więcej, dyrektor sportowy Liverpoolu Richard Hughes współpracował z Huijsenem właśnie w Bournemouth i bardzo dobrze zna jego możliwości.
Liverpool miałby chcieć sprowadzić zawodnika z powrotem do Anglii. Problemem może być jednak stanowisko Realu Madryt, który nie jest zainteresowany sprzedażą swojego piłkarza.
Huijsen ma kontrakt z klubem z Madrytu obowiązujący aż do 2030 roku, dlatego ewentualny transfer będzie trudny do przeprowadzenia.