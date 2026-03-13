Liverpool chce piłkarza Realu Madryt. To byłoby duże zaskoczenie

Liverpool interesuje się Deanem Huijsenem z Realu Madryt. Młody obrońca znów znalazł się na liście życzeń klubu z Anfield.

Liverpool obserwuje defensora Realu Madryt

Liverpool planuje wzmocnienie defensywy. Jednym z kandydatów do transferu jest Dean Huijsen z Realu Madryt. Informacje o zainteresowaniu przekazał dziennikarz Ekrem Konur.

20-letni środkowy obrońca uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych defensorów młodego pokolenia. W tym sezonie regularnie pojawia się na boisku i zbiera coraz więcej pozytywnych opinii.

Huijsen wyróżnia się bardzo dobrymi warunkami fizycznymi – mierzy aż 197 centymetrów wzrostu. Jego głównymi atutami są gra w powietrzu oraz spokój przy rozegraniu piłki.

Liverpool zna go z Premier League

Angielski klub dobrze zna młodego defensora, ponieważ wcześniej występował on w Bournemouth. Dzięki temu miał już okazję poznać realia Premier League.

Co więcej, dyrektor sportowy Liverpoolu Richard Hughes współpracował z Huijsenem właśnie w Bournemouth i bardzo dobrze zna jego możliwości.

Liverpool miałby chcieć sprowadzić zawodnika z powrotem do Anglii. Problemem może być jednak stanowisko Realu Madryt, który nie jest zainteresowany sprzedażą swojego piłkarza.

Huijsen ma kontrakt z klubem z Madrytu obowiązujący aż do 2030 roku, dlatego ewentualny transfer będzie trudny do przeprowadzenia.

