Liverpool chce byłego zawodnika Chelsea. Gigant szykuje ofertę

Liverpool chce latem wzmocnić linię obrony. Mistrzowie Anglii przygotowują ofertę za Marca Guehiego z Crystal Palace - ujawnia "The Telegraph".

Źródło: The Telegraph

Marc Guehi na radarze Liverpoolu

Liverpool szykuje się do złożenia oferty za Marca Guehiego, który w minionym sezonie zachwycił formą w Premier League w barwach Crystal Palace. Jak donosi „The Telegraph”, ruch po 23-krotnego reprezentanta Anglii ma być konsekwencją spodziewanego transferu Jarella Quansaha do Bayeru Leverkusen. 22-letni stoper ma przenieść się do Bundesligi za 34 miliony funtów.

Na Anfield Road wątpliwości budzi przyszłość Ibrahima Konate, który znalazł się na radarze Realu Madryt. Wszystko to sprawia, że Arne Slot nie szuka tylko uzupełnienia składu, ale gracza, który może od razu wskoczyć do pierwszego składu. Marc Guehi ma za sobą znakomite występy w Anglii i poprowadził Orły do triumfu w Pucharze Anglii.

Kontrakt Guehiego na Selhurst Park wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Rozmowy o przedłużeniu umowy utknęły w martwym punkcie. To sprawia, że londyński klub jest gotów rozważyć oferty sprzedaży już w letnim oknie transferowym. Dodajmy, że 24-latek znajduje się także na liście życzeń Chelsea, Newcastle United czy Tottenhamu Hotspur. Piłkarz urodzony w Abidżanie w trakcie kampanii 2024/25 rozegrał 44 mecze na wszystkich frontach, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty.