Liverpool obawia się, że Ibrahima Konate odejdzie w przyszłym roku do Realu Madryt. Tego lata przyszłość gwiazdora ma się wyjaśnić - informuje "TEAMtalk".

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate (w środku)

Konate trafi do Realu? Liverpool chce wyjaśnić jego przyszłość

Ibrahima Konate od miesięcy jest łączony z przenosinami na Santiago Bernabeu. Dla Realu Madryt to opcja na przyszły rok – wówczas wygaśnie jego umowa z Liverpoolem. Hiszpański gigant zainteresował się jego sytuacją, gdyż ten nie jest szczególnie chętny, aby wiązać się z The Reds na kolejne lata. Rozmowy w tej sprawie toczą się od bardzo dawna, ale dotychczas nie doprowadziły do porozumienia. Francuz oczywiście nie podjął ostatecznej decyzji, ale z każdym tygodniem oddala się od Anfield.

Królewscy wierzą, że zdołają wykorzystać okazję i sprowadzić go w ramach wolnego transferu. Tego lata Liverpool na Real zamienił Trent Alexander-Arnold, a Konate mógłby podążyć jego ścieżką. Mistrzowie Anglii mają świadomość poważnego zagrożenia i w żadnym razie nie pozwolą gwiazdorowi odejść za darmo.

Przyszłość Konate ma wyjaśnić się podczas letniego okienka. Jeśli ten nie przystanie na propozycje nowego kontraktu, zostanie sprzedany. „TEAMtalk” twierdzi, że wstępna wycena sięga 60 milionów euro. Real upatruje w reprezentancie Francji docelowego następcy Davida Alaby, ale nie w najbliższych miesiącach po niego ruszać. Może to z kolei wykorzystać Paris Saint-Germain, które również ma na radarach tego środkowego defensora.

Konate do tej pory tworzył zgrany duet z Virgilem van Dijkiem. W sezonie 2024/2025 rozegrał dla Liverpoolu 42 mecze i zdobył dwie bramki.