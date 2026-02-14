Liverpool chce rozbić bank. Skrzydłowy z Premier League na celowniku

Liverpool wyrasta na faworyta do pozyskania Anthony'ego Gordona z Newcastle United - zauważa portal "CaughtOffside". Klub z St. James’ Park oczekuje kwoty sięgającej nawet 95 milionów funtów.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Anthony Gordon na radarze Liverpoolu

Liverpool FC nie może ustabilizować formy w rozgrywkach Premier League. Choć zespół prowadzony przez Arne Slot ma za sobą serię porażek, to ostatni raz przynajmniej dwa zwycięstwa z rzędu w lidze odniósł jeszcze w grudniu. Holenderski menedżer oczekuje, że w letnim oknie transferowym do drużyny dołączy nowy skrzydłowy, który zwiększy siłę rażenia ofensywy.

Na liście życzeń aktualnych mistrzów Anglii znajduje się Anthony Gordon. 24-letni zawodnik Newcastle United rozgrywa znakomity sezon, a jego przyszłość coraz częściej staje się tematem spekulacji transferowych. W obecnych rozgrywkach zdobył 10 bramek i zanotował pięć asyst w 34 występach we wszystkich rozgrywkach.

Zainteresowanie jego usługami wykazują także Arsenal oraz Manchester City, jednak według informacji portalu „CaughtOffside” to właśnie Liverpool jest obecnie najbliżej pozyskania reprezentanta Anglii. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Gordon dorastał jako kibic The Reds.

Transfer nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia. Newcastle nie zamierza oddawać swojej gwiazdy bez walki i oczekuje 95 milionów funtów. W klubie panuje przekonanie, że dopiero oferta zbliżona do tej sumy może skłonić działaczy do rozpoczęcia rozmów. Sroki prezentowały już podobne stanowisko przy okazji zainteresowania innymi zawodnikami. Warto wspomnieć Alexandra Isaka, który trafił do The Reds za 145 mln euro z St. James’ Park.