Liverpool chce francuskiego skrzydłowego. W grze 35 mln euro

Liverpool celuje w transfer francuskiego skrzydłowego. Jak podaje "TEAMtalk", mistrzowie Anglii przyglądają się sytuacji Moussy Diaby'ego z Al-Ittihad.

PA Images / ALamy Na zdjęciu: Arne Slot

Moussa Diaby w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie Premier League doznał już dziewięciu porażek i praktycznie stracił szanse na obronę tytułu mistrzowskiego. Głównymi faworytami do zdobycia najważniejszego trofeum w Anglii pozostają obecnie piłkarze Arsenalu i Manchesteru City. The Reds już rozglądają się na rynku transferowym za skrzydłowym.

Jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ofensywy jest Moussa Diaby z Al-Ittihad. Jak podaje portal „TEAMtalk”, Liverpool już skontaktował się z przedstawicielami francuskiego zawodnika i prowadzi wstępne rozmowy dotyczące potencjalnego transferu na Anfield.

26-letni Francuz dołączył do Al-Ittihad po zaledwie jednym sezonie w Aston Villi, w której w 54 meczach zdobył 10 bramek we wszystkich rozgrywkach. Natomiast w Arabii Saudyjskiej w 61 występach strzelił osiem goli i zanotował aż 29 asyst. Brytyjskie media szacują, że Diaby może być dostępny za około 35 milionów euro.

Letnie okno transferowe będzie dla The Reds wyjątkowo ważne. Klub chce nie tylko wzmocnić skrzydła, ale też zabezpieczyć przyszłość drużyny po odejściu lub spadku formy Mohameda Salaha. Moussa Diaby zdobył już doświadczenie w Premier League i dzięki znakomitej formie w Arabii Saudyjskiej wydaje się naturalnym kandydatem do roli lidera ofensywy.

Wcześniej skrzydłowy reprezentował również barwy Paris Saint-Germain i Bayeru Leverkusen. Obecny kontrakt Diaby’ego z Al-Ittihad obowiązuje do czerwca 2029 roku. To oznacza, że Liverpool będzie musiał przygotować solidną ofertę, by przekonać saudyjski klub do sprzedaży.