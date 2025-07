Liverpool celuje w duży transfer. Newcastle żąda 100 milionów funtów

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Anthony Gordon dołączy do Liverpoolu? Newcastle chce 100 milionów

Liverpool wyrasta na króla polowania na rynku transferowym jeśli chodzi o kluby z Premier League. Mistrzowie Anglii wydali jak dotąd ponad 200 milionów euro, ale sprowadzili topowych zawodników, którzy bez wątpienia wzmocnią kadrę pierwszego zespołu.

Największym transferem było pozyskanie Floriana Wirtza, za którego zapłacono 125 milionów euro. Oprócz reprezentanta Niemiec na Anfield Road przenieśli się również Milos Kerkez, Jeremie Frimpong oraz dwaj bramkarze – Armin Pecsi i Freddie Woodman.

Na chwilę obecną Liverpool nie planuje kolejnych ruchów. Natomiast niewykluczone, że sytuacja ulegnie zmianie pod koniec okna transferowego. Z informacji Football Insider wynika, że The Reds poważnie rozważają sprowadzenie nowego skrzydłowego. W kręgu zainteresowań znalazł się Anthony Gordon z Newcastle. Sroki nie chcą sprzedać kluczowego zawodnika, więc postawili zaporowe żądania.

Mówi się o kwocie 100 milionów funtów, które mogą przekonać włodarzy The Magpies do rozstania z Anglikiem. 12-krotny reprezentant Synów Albionu w przeszłości był zawodnikiem młodzieżowych drużyn Liverpoolu. Natomiast w 2012 roku przeniósł się do akademii Evertonu, gdzie rozwijał swoją karierę aż do 2023 roku. Wtedy Newcastle zapłacił za niego ok. 45 milionów.

Gordon podczas pobytu na St. James Park rozegrał 106 spotkań, w których zdobył 22 gole i zaliczył 23 asysty.