Arsenal wybrał alternatywę dla Gyokeresa i Sesko. To gwiazda Premier League

Sipa US / Alamy, Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko i Viktor Gyokeres

Ollie Watkins opcją rezerwową dla Arsenalu

Arsenal podobnie jak inne kluby w Premier League nie zatrzymuje się na rynku transferowym. Londyńczycy przed startem nowego sezonu chcą mieć nie tylko szeroką, ale jeszcze mocniejszą kadrę niż w poprzednich rozgrywkach. Do tej pory dokonano trzech wzmocnień: Martin Zubimendi, Kepa Arrizabalaga i Christian Norgaard. Lada moment ogłoszony zostanie również transfer Noniego Madueke.

W międzyczasie Kanonierzy wciąż pracują nad pozyskaniem nowego napastnika. Brak dziewiątki to problem, z którym Mikel Arteta boryka się od bardzo dawna. W trwającym oknie transferowym hiszpański taktyk ma jednak dostać snajpera z najwyższej półki.

Rozważane są dwie kandydatury: Viktor Gyokeres i Benjamin Sesko. W przypadku Szweda sprawa wydaje się nieco skomplikowana. Choć zawodnik uzgodnił warunki indywidualnego kontraktu, to na przeszkodzie stoi Sporting CP. Portugalczycy utrudniają sprzedaż napastnika, upierając się przy wycenie 80 milionów euro plus dodatki. Z kolei The Gunners zaoferowali zaledwie pięć milionów mniej, lecz ich propozycja i tak została odrzucona.

Planem B jest więc pozyskanie Benjamina Sesko. Słoweniec żąda zbyt dużego wynagrodzenia, przez co Arsenal ma wątpliwości. W związku z tym jak podaje TBR Football podjęto decyzję o wybraniu opcji alternatywnej w przypadku fiaska w finalizacji transferu napastnika. Jeśli nie uda się pozyskać Gyokeresa ani Sesko to priorytetem będzie transfer Olliego Watkinsa z Aston Villi.