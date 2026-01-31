Liverpool może pokrzyżować plany transferowe FC Barcelony. Mistrzowie Anglii włączyli się bowiem do walki o Denzela Dumfriesa. The Reds zwrócili się już w tej sprawie do Interu Mediolan - informuje Gianluca Di Marzio.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Denzel Dumfries może wylądować w Liverpoolu

Liverpool ma ogromne problemy w tym sezonie. Podopieczni Arne Slota nie spisują się na miarę oczekiwań, a przecież klub latem dokonał wielkich wzmocnień. The Reds muszą mierzyć się z ogromną presją, a na dodatek muszą poprawić swoją sytuację w tabeli Premier League. Nad mistrzem Anglii wisi widmo braku awansu do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Arne Slot ostatnio ma problemy na prawej stronie defensywy, ponieważ kontuzji nabawił się Jeremie Frimpong. Jak się okazuje, Liverpool planuje jak najszybciej wzmocnić tę pozycję. I w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje Gianluca Di Marzio. Otóż The Reds mogą sięgnąć po jedną z największych gwiazd Serie A, którą jest Denzel Dumfries z Interu Mediolan.

Liverpool jednak będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o reprezentanta Holandii. Defensor Nerazzurrich znajduje się również w kręgu zainteresowań FC Barcelony. 29-latek stał się zatem łakomym kąskiem, a jego obecny pracodawca już szuka następcy. Wydaje się, że przeprowadzka obrońcy ze Stadio Giuseppe Meazza jest nieunikniona.

Denzel Dumfries w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Wahadłowy zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, ale na pierwszą asystę musi jeszcze poczekać. Obecnie Holender zmaga się z dość poważną kontuzją kostki.