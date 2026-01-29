FC Barcelona może sięgnąć po wzmocnienie z Serie A. Na ich radarze znalazł się Denzel Dumfries z Interu Mediolan. Duma Katalonii jednak będzie musiał stoczyć trudną walkę o transfer Holendra - przekazuje "SportMediaset".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Denzel Dumfries wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona zapewniła sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W środowy wieczór mistrzowie Hiszpanii przypieczętowali grę na tym etapie, po tym jak pokonali FC Kopenhagę (4:1). Władze Dumy Katalonii od długich miesięcy poszukują sposobu, jak dokonać wzmocnień. Warto wspomnieć, że Blaugrana zmaga się ze sporymi problemami finansowymi.

Z informacji przekazanych przez „SportMediaset” dowiadujemy się, że FC Barcelona rozważa przeprowadzenie głośnego wzmocnienie. Prosto z boisk Serie A. W kręgu zainteresowań drużyny Hansiego Flicka znalazł się bowiem Denzel Dumfries z Interu Mediolan. Holender w zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów mocno zaszedł za skórę Dumie Katalonii.

Chęć sprowadzenia Denzela Dumfriesa nie jest przypadkowa. FC Barcelona poszukuje zawodnika, który konkurowałby w walce o skład z Julesem Kounde. Wspomniane źródło zaznacza jednak, że mistrzowie Hiszpanii mają poważną konkurencję. Również Manchester City bacznie obserwuje sytuację reprezentanta Holandii.

Denzel Dumfries w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Wahadłowy zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, ale na pierwszą asystę musi jeszcze poczekać. Obecnie Holender zmaga się z dość poważną kontuzją kostki.