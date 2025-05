Liverpool rozgląda się za nowym środkowym pomocnikiem. Jak się okazuje, na celownik The Reds trafił Angelo Stiller. Za gwiazdę VfB Stuttgart trzeba zapłacić około 60 milionów euro - podaje "Fichajes".

Angelo Stiller celem transferowym Liverpoolu

Liverpool zapewnił już sobie mistrzostwo Premier League. Podopiecznym Arne Slota udało się tego dokonać na cztery kolejki przed końcem rozgrywek. Władze klubu już spokojnie mogą się skupić na nadchodzącym letnim okienku transferowym. The Reds bowiem planują wzmocnić kadrę kilkoma interesującymi nazwiskami.

Jednym z celów Liverpool na letnie okienko jest wzmocnienie środka pola. Z informacji przekazanych przez „Fichajes” dowiadujemy się, że mistrzowie Anglii wytypowali już głównych. Trop zaprowadził ich do Bundesligi. W kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Angelo Stiller, który na co dzień reprezentuje barwy VfB Stuttgart.

Zarząd Liverpoolu, wraz z Arne Slotem, zidentyfikowało reprezentanta Niemiec jako idealny profil pasujący do filozofii trenera. The Reds jednak będą musieli mierzyć się z dość sporym wydatkiem. Za sprowadzenie 24-letniego pomocnika trzeba będzie zapłacić około 60 milionów euro. Taka kwota jednak jak najbardziej jest w zasięgu zespołu z Anfield Road.

Angelo Stiller bez wątpienia jest gwiazdą VfB Stuttgart. Reprezentant Niemiec w trwającej kampanii rozegrał 44 spotkania. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dziewięć asyst.