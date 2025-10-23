Liverpool planuje pozyskać Marca Guehiego. Jak się okazuje, The Reds wytypowali już alternatywę dla gwiazdy Crystal Palace. Na ich radarze znalazł się Dayot Upamecano z Bayernu Monachium - donosi "Mirror Football".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Dayot Upamecano łączony z Liverpoolem

Liverpool ma za sobą niezwykle aktywne letnie okienko transferowe. Władze klubu jednak nie spełniły żądań Arne Slota. Do drużyny mistrza Premier League nie trafił nowy środkowy obrońca. The Reds planują zatem wkrótce pozyskać defensora. A ich głównym celem jest Marc Guehi. Gwiazda Crystal Palace jednak wzbudza również zainteresowanie wśród innych wielkich klubów.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Liverpoolu donosi „Mirror Football”. Otóż mistrzowie Anglii stąpają twardo i wytypowali już alternatywę dla Marca Guehiego. Trop zespołu z Anfield Road prowadzi do Bundesligi. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Dayot Upamecano z Bayernu Monachium.

Reprezentant Francji podobnie jak Marc Guehi po sezonie będzie dostępny jako wolny agent. Umowa defensora Bawarczyków wygasa wraz z końcem czerwca i nie ma obecnie żadnych przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana. The Reds zatem stoją przed trudnym wyborem. Warto zaznaczyć, że zawodnik mistrza Niemiec łączony jest też z Manchesterem United.

Dayot Upmaecano dotychczas rozegrał 178 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. W tym czasie Francuz zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor zaliczył też 10 asyst.