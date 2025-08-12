Isak wskazał swój nowy klub. Czeka na rekordową ofertę!

Alexander Isak nie zamierza już grać dla Newcastle United. Jego priorytetem jest transfer do Liverpoolu. Czeka na nową ofertę giganta - przekazał Ben Jacobs.

fot. PA Images Na zdjęciu: Alexander Isak

Liverpool zmuszony do działania? Isak czeka na nową ofertę

Alexander Isak definitywnie rezygnuje z dalszej gry dla Newcastle United. Gwiazdor postanowił tego lata opuścić St. James’ Park, wykorzystując do tego wszelkie możliwe środki. Aktualnie pozostaje z dala od drużyny i nie zamierza do niej wracać, nawet jeśli transfer z jego udziałem nie dojdzie do skutku. Szwed jest gotowy przesiedzieć na trybunach nawet kilka miesięcy, byle tylko finalnie doprowadzić do zmiany klubu. To oczywiście trudna sytuacja dla Newcastle United, które do tej pory kategorycznie odmawiało sprzedaży swojego najlepszego napastnika.

Isak podjął radykalne kroki po tym, jak Newcastle United odrzuciło ofertę ze strony Liverpoolu. Gra na Anfield to cel dla szwedzkiego snajpera. Ben Jacobs twierdzi, że nie rozważa innych kierunków i chce wylądować właśnie w tym klubie. Mistrzowie Anglii sprzedali Darwina Nuneza do Arabii Saudyjskiej, więc mają miejsce w ataku na nowego napastnika. Isak to oczywiście numer jeden na liście życzeń.

Gwiazdor pozostaje spokojny i wierzy, że jego zachowanie ułatwi doprowadzenie do transferu. Liverpool złożył dotąd jedną ofertę, sięgającą 100 milionów funtów. Newcastle United oczekuje większych pieniędzy, a pierwotna wycena wyniosła nawet 150 milionów funtów. Isak spodziewa się kolejnej, tym razem rekordowej oferty ze strony The Reds.