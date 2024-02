Lingard coraz bliżej nowego klubu. Zaskakujący kierunek staje się faktem

IMAGO / Martin Dalton Na zdjęciu: Jesse Lingard

Lingard od kilku miesięcy pozostaje bez klubu

Po Angliku zgłosił się FC Seoul oferując dwuletni kontrakt

Wkrótce transfer może zostać sfinalizowany

Lingard o krok od FC Seoul

W ostatnich dniach pojawiły się zaskakujące informacje, że Jesse Lingard może przenieść się do Azji. Anglik pomimo chęci powrotu na boisko jest bezrobotny od sześciu miesięcy. 31-latek oferował się Barcelonie, Evertonowi i West Hamowi United, a z saudyjskim Al-Ettifaq przez kilka tygodni nawet trenował. Ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Teraz to się może zmienić. Fabrizio Romano poinformował, że Lingard otrzymał propozycję dwuletniego kontraktu od FC Seoul. Były zawodnik Manchesteru United jest gotowy na ten ruch i przygotowywał się do podróży do Korei Południowej. Na początku przyszłego tygodnia Anglik wybierze się do Azjii, gdzie odwiedzi klub i najprawdopodobniej podpisze kontrakt, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego.

