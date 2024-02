Southampton podjął negocjacje z Juventusem dotyczące transferu Matiasa Soule. Według doniesień Tuttosport, Argentyńczyk może przenieść się do Anglii na koniec sezonu jako część umowy, która sprowadzi Carlosa Alcaraza do Turynu na stałe.

IMAGO / Federico Proietti Na zdjęciu: Matias Soule

Southampton negocjuje transfer Soule

Alcaraz może dołączyć do Juventusu na stałe latem

Soule ceniony przez Juventus na €30-35m

Wymiana zawodników na linii Juventus – Southampton

Carlos Alcaraz dołączył do Juventusu na zasadzie płatnego wypożyczenia do końca sezonu, a włoski gigant ma opcję wykupu argentyńskiego pomocnika latem za 49,5 miliona euro. Według Tuttosport, jest jednak mało prawdopodobne, aby Stara Dama zapłaciła całą sumę. W ramach rozliczenia do Southampton może powędrować Matias Soule.

Angielski zespół grający obecnie w Championship obserwuje Soule już od dawna. Młody zawodnik obecnie jest wypożyczony do Frosinone, gdzie zdobył dziewięć bramek w 20 meczach Serie A.

Jak donosi Tuttosport, Southampton rozpoczął rozmowy o transferze Soule w styczniu i pozostaje zainteresowany, aby sfinalizować go po zakończeniu obecnych rozgrywek.

Juventus wycenił Soule na około 30-35 milionów euro. Ten ruch znacznie ułatwiłby Starej Damie dokończenie transakcji związanej z Alcarazem. Wszystko jednak zależy od tego, jak nowy nabytek Bianconerich zaprezentuje się w drugiej części sezonu.

Zobacz również: Włosi zagrają towarzysko w USA. Rywalami drużyny z Ameryki Płd