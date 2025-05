fot. Oleksandr Prykhodko / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea będzie miała nowego napastnika

Chelsea zakończyła sezon w dobrym stylu – wywalczyła awans do Ligi Mistrzów oraz zwyciężyła z Betisem w finale Ligi Konferencji. Wiele wskazuje na to, że Enzo Maresca pozostanie na ławce trenerskiej, gdyż zrealizował postawione przed nim cele. Podczas letniego okienka na Stamford Bridge nie powinno dojść do kadrowej rewolucji, gdyż plan zakłada wzmocnienie tylko konkretnych pozycji. The Blues od pewnego czasu zabiegają o transfer nowego napastnika, gdyż Nicolas Jackson w dalszym ciągu nie przekonuje, z Christopher Nkunku ma zostać sprzedany.

Z przenosinami do Londynu łączonych było wielu piłkarzy, w tym chociażby Viktor Gyokeres, Victor Osimhen czy Alexander Isak. Chelsea postawiła natomiast na Liama Delapa, który błyszczał w sezonie 2024/2025, mimo bardzo słabej postawy Ipswich Town.

Oglądaj skróty meczów Premier League

22-letni Anglik uchodzi za spory talent, a na przestrzeni całej kampanii uzbierał w Premier League 12 bramek oraz 2 asysty. Po spadku do Championship wyciągnięcie go z Ipswich Town jest zdecydowanie łatwiejsze, więc Chelsea korzysta z okazji. Fabrizio Romano potwierdził, że ruch jest już finalizowany – Delap ma kosztować 30 milionów funtów. W poniedziałek przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt.

🚨🔵 Chelsea have exchanged documents with Ipswich Town tonight confirming £30m for Liam Delap.



Medical booked on Monday. 🤝🏻 pic.twitter.com/utLWes7Fzq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2025

Niewykluczone, że Chelsea ściągnie jeszcze jednego snajpera. Wiele zależy od przyszłości Jacksona, którego media łączą z przeprowadzką do innego klubu.