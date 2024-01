Robert Lewandowski to zawodnik, będący ostatnio w przeciętnej dyspozycji w FC Barcelonie. W mediach nie brakuje natomiast spekulacji na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski. Football.london przekonuje, że piłkarz może trafić do jednej z ekip z Premier League.

W angielskich mediach pojawiły się spekulacje na temat ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego

Polski napastnik znalazł się na radarze Chelsea

35-latek jest wyceniany na 20 milionów euro

Lewandowski na celowniku Chelsea

Robert Lewandowski to 35-latek, mający kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Mimo wszystko ostatnio według różnych informacji pozycja Polaka w szeregach Blaugrany nie jest stabilna. Sugerować to może także pozyskanie napastnika przez Barcę w postaci Vitora Roque, który trafił do hiszpańskiej ekipy za 40 milionów euro.

Football.london podaje natomiast, że w związku z tym, że Chelsea szuka nowego napastnika, to realny może być scenariusz związany z pozyskaniem Lewandowskiego. Doświadczony zawodnik jest zatem kolejnym kandydatem do gry w stołecznej ekipie. Ostatnio łączeni z klubem ze Stamford Bridge byli Victor Osimhen z SSC Napoli czy Ivan Toney z Brighton Howe & Albion.

Lewandowski dołączył do Barcy latem 2022 roku. W tej kampanii 35-latek wystąpił łącznie w 22 spotkaniach. Zdobył w nich dziewięć bramek i zaliczył pięć asyst.

