Lewandowski zagra w tym klubie?! To dla niego dobry kierunek

Robert Lewandowski ma rozstać się z FC Barceloną po zakończeniu sezonu. W ostatnich tygodniach Polak jest łączony z Milanem. Fabio Barera w rozmowie z WP Sportowe Fakty stwierdził, że to dobry kierunek transferu dla 37-letniego piłkarza.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Milan może być dla Lewandowskiego dobrym kierunkiem

Robert Lewandowski prawdopodobnie opuści FC Barcelonę po zakończeniu sezonu. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski nie otrzyma propozycji nowego kontraktu. Ostatnio agent piłkarza spotkał się z Joanem Laportą, aby omówić kwestię przyszłości 37-latka.

Wraz z sygnałami, że Lewandowski odejdzie z Barcelony, w mediach pojawiają się doniesienia o zainteresowaniu potencjalnych klubów. Od dłuższego czasu najwięcej mówi się o transferze do Milanu. Włoscy dziennikarze sugerują, że musiałby zostać spełniony jeden warunek.

O możliwej przeprowadzce reprezentanta Polski do Serie A na łamach WP Sportowe Fakty opowiedział dziennikarz Fabio Barera. Jego zdaniem transfer do Milanu byłby dla Lewandowskiego dobrym kierunkiem. W podobnym wieku do Mediolanu trafiali w przeszłości Zlatan Ibrahimović i Oliver Giroud, którzy stanowili o sile zespołu.

– Za rok ​​Robert Lewandowski będzie miał 38 lat, ale już na początku tego sezonu widzimy, jak wpływa na grę, strzelając gole w barwach Barcelony. Nie zapominajmy, że Zlatan Ibrahimović i Olivier Giroud odcisnęli swoje piętno na AC Milan w bardzo zaawansowanym wieku, więc dlaczego Lewandowski miałby nie zrobić tego samego? […] Myślę więc, że AC Milan może być dla niego dobrym kierunkiem – powiedział Fabio Barera w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

– […] Milan może dać Robertowi Lewandowskiemu szansę na ponowne pokazanie się w silnych rozgrywkach. Jeśli dla tego celu zgodziłby się obniżyć wynagrodzenie, a dodatkowo na przykład byłby kibicem Milanu od dziecka, wszystko stałoby się znacznie prostsze – dodał.

W tym sezonie Lewandowski ma na swoim koncie 4 gole w 9 występach we wszystkich rozgrywkach. Aktualnie jest niedostępny dla Hansiego Flicka ze względu na kontuzję. Uraz wykluczy go ze zbliżającego się El Clasico z Realem Madryt.