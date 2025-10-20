Zahavi wchodzi do gry ws. Lewandowskiego. Spotkanie na szczycie w Barcelonie

Pini Zahavi spotka się w poniedziałek z Joanem Laportą. Tematem rozmowy będzie przyszłość Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona na ten moment nie rozważa przedłużenia umowy - podaje Sport.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Zahavi omówi z Laportą przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną tylko do 30 czerwca 2026 roku. Od kilku tygodni jednym z głównych tematów zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii jest przyszłość napastnika. Pojawiły się już informacje, że Duma Katalonii nie zaproponuje mu nowej umowy. W następstwie media łączyły reprezentanta Polski m.in. z Milanem, Atletico Madryt czy klubami z Arabii Saudyjskiej.

Obecnie można tylko gdybać, czy Lewandowski zostanie w Barcelonie. Jednak wychodzi na to, że najbliższe dni mogą okazać się kluczowe. Z informacji dziennika Sport wynika, że Pini Zahavi, czyli agent 37-latka przyleci dziś do stolicy Katalonii. Jego celem będzie spotkanie z Joanem Laportą, podczas którego ma zostać omówiona kwestia wygasającego kontraktu.

Carlos Monfort, czyli dziennikarz katalońskiego Sportu sugeruje, że na chwilę obecną Barcelona nie zakłada przedłużenia kontraktu. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, to Lewandowski od stycznia przyszłego roku będzie mógł negocjować z dowolnym klubem.

Przygoda w Barcelonie w wykonaniu Lewandowskiego podobnie jak w Bayernie przyniosła mu wiele trofeów. Już w pierwszym sezonie zdobył koronę króla strzelców La Liga. Do tego dołożył także dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 156 spotkań, w których zdobył 105 goli i zanotował 20 asyst.