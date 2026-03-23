Lewandowski rozważa kilka opcji. Ruszyły rozmowy z Barceloną!

Robert Lewandowski ma do podjęcia kluczową decyzję ws. przyszłości. Fabrizio Romano przekazał najnowsze wieści dotyczące Polaka. Ujawnił, że ruszyły już rozmowy z Barceloną.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zatrzyma Lewandowskiego? Polak ma więcej opcji

Robert Lewandowski wciąż nie zna swojej najbliższej przyszłości. Sam twierdzi, że nie spieszy się z decyzją, gdyż chce poznać wszystkie możliwe opcje. Jedną z nich jest pozostanie w Barcelonie na jeszcze jeden sezon. Przy okazji niedawnego starcia z Newcastle United w Lidze Mistrzów potwierdził, że dalej może być dużą wartością na najwyższym europejskim poziomie. Hansi Flick w tym sezonie często rotuje między nim a Ferranem Torresem, ale w najważniejszych meczach wciąż stawia na Polaka.

Blaugrana może przedłużyć jego umowę o jeszcze jeden sezon. Zwolennikami takiego rozwiązania są Flick oraz Joan Laporta. Pini Zahavi miał już poruszyć z działaczami hiszpańskiego giganta ten temat, negocjując przy okazji warunki dalszej współpracy z niemieckim szkoleniowcem.

– W trakcie rozmów odnośnie zapowiadanego przedłużenia kontraktu z Flickiem, rozmawiano też o przyszłości Lewandowskiego. Barcelona rozważa opcję kontynuowania współpracy przez jeszcze jeden sezon. Na ten moment decyzji nie ma, nie osiągnięto porozumienia, a rozmowy się nie zakończyły. Lewandowski i jego obóz rozważają kilka opcji. Zostać w Barcelonie? Europie? Przenieść się do Arabii Saudyjskiej? Nie można też zapomnieć o MLS – analizował Fabrizio Romano.

Lewandowski faktycznie cieszy się dużym zainteresowaniem z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych. W przypadku opuszczenia Barcelony mógłby dalej występować w Europie, a najbardziej prawdopodobnym kierunkiem są Włochy. Media łączyły go dotąd z Milanem oraz Juventusem.