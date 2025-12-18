Cisza przed burzą na Etihad? Man City już rozgląda się za następcą Guardioli

Man City wygląda na to, że już teraz przygotowuje się do ery po Josepie Guardioli w klubie. W mediach nie brakuje informacji o potencjalnych kandydatach na następcę Hiszpana.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Nie tylko Enzo Maresca kandydatem na następcę Josepa Guardioli

Manchester City rywalizuje w tej kampanii o odzyskanie mistrzostwa Premier League. Ponadto ekipa z Etihad Stadium ma ambitny plan, aby ponownie sięgnąć po mistrzowski tytuł. Oprócz tego Obywatele chcą także namieszać w europejskich pucharach. W tle nie brakuje natomiast spekulacji dotyczących ewentualnych roszad na stanowisku trenera zespołu z Manchesteru.

„The Athletic” już przekazało, że Manchester City jednego z kandydatów na następcę Josepa Guardioli widzi w Enzo Maresce. Włoch ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku. W związku z tym nie może dziwić fakt, że zaczynają pojawiać się coraz liczniejsze doniesienia dotyczące przyszłego następcy byłego trenera FC Barcelony.

Tymczasem według indykaila News na platformie X, na krótkiej liście życzeń jednego z gigantów ligi angielskiej może znajdować się także Xabi Alonso. Aktualnie młody szkoleniowiec odpowiada za wyniki Bayeru Leverkusen, do którego trafił latem. W każdym razie w ostatnim czasie nie brakuje doniesień sugerujących, że Xabi Alonso może przedwcześnie zakończyć swoją misję w klubie z Bundesligi, co tylko podsyca spekulacje transferowe.

We've all seen @David_Ornstein's exclusive: @ManCity admire Enzo Maresca.



We understand #MCFC also have @XabiAlonso on their shortlist.



Pep's a big fan of Xabi; this all depends on the @realmadrid, @LFC and Slot situations at that time. pic.twitter.com/MHpw72KO0p — indykaila News (@indykaila) December 18, 2025

Manchester City ma do rozegrania w tym roku jeszcze dwa spotkania. W najbliższy weekend zmierzy się w roli gospodarza z West Ham United. Z kolei tuż po świętach Bożego Narodzenia ekipa z Etihad Stadium zagra z Nottingham Forest.

Guardiola prowadzi Manchester City od lata 2016 roku. Wcześniej pracował natomiast z takimi drużynami jak FC Barcelona czy Bayern Monachium. Na koncie Hiszpana znajduje się już blisko 40 trofeów, licząc zmagania we wszystkich rozgrywkach.

