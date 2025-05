Lewandowski przekonał Barcelonę. Szczęsny już wie

Robert Lewandowski miał przekonać zarząd Barcelony do przedłużenia umowy z Wojciechem Szczęsnym. Jak podaje El Nacional napastnik podkreślał, że polski golkiper pozytywnie wpływa na atmosferę w szatni.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewanodwski

Barcelona zaoferowała nowy kontrakt Szczęsnemu

Kilka dni temu Piotr Koźmiński z Goal.pl przekazał, że Wojciech Szczęsny jest bliski podpisania nowego kontraktu z Barceloną. Polski golkiper ma pozostać w katalońskim klubie na kolejny sezon.

Według informacji „El Nacional” kluczową rolę odegrał Robert Lewandowski. Miał przekonać zarząd do przedłużenia kontraktu z byłym bramkarzem reprezentacji Polski. Joan Laporta wyraził zgodę i nowa umowa została zaoferowana.

Początkowo Szczęsny miał tylko tymczasowym rozwiązaniem. Blaugrana szukała nowego golkipera po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. I choć przez kilka miesięcy to Inaki Pena był podstawowym bramkarzem w zespole Hansiego Flicka, 35-latek zdołał wywalczyć sobie miejsce między słupkami. Polak był chwalony nie tylko za to co pokazywał na boisku, ale również w szatni, na którą miał pozytywny wpływ.

Niemiecki szkoleniowiec ceni Szczęsnego za doświadczenie, spokój, profesjonalizm i charyzmę. Flick uważa, że takiego zawodnika zawsze warto mieć w swojej drużynie. Lewandowski miał od dłuższego czasu zabiegać o pozostawienie polskiego bramkarza w klubie.

Obaj znają się od lat, są przyjaciółmi i przez długi czas współpracowali ze sobą w kadrze. Lewandowski miał podkreślić Laporcie i Deco, że Szczęsny pozytywnie wpływa na atmosferę w szatni i pełni rolę mentora dla młodszych zawodników.

