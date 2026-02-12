Lewandowski na dłużej w Barcelonie? To mu mocno pomoże!

17:22, 12. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sebastian Staszewski I Meczyki

Robert Lewandowski czeka na decyzję Barcelony w sprawie wygasającej umowy. Sebastian Staszewski uważa, że kluczowa dla jego losów będzie wygrana Joana Laporty w wyborach prezydenckich.

Robert Lewandowski
PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zostanie w Barcelonie? To zależy od Laporty

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu może pożegnać się z Barceloną. Jego wygasająca umowa w dalszym ciągu nie została przedłużona – nie ruszyły nawet w tej sprawie rozmowy. Kapitan reprezentacji Polski otrzymuje kolejne propozycje spoza Europy, ale czeka na sygnał z Blaugrany. To właśnie ją stawia na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o plany na przyszły sezon.

Barcelona zwleka z decyzją w jego sprawie, gdyż najpierw chce przeanalizować dyspozycję napastnika na przestrzeni całego roku. Kluczowy dla losów jego przyszłości może okazać się Joan Laporta i jego ewentualna wygrana w wyborach prezydenckich. Ten proces już się rozpoczął, dlatego Laporta, przynajmniej tymczasowo, zrezygnował z urzędu.

Lewandowski jest z nim w świetnych relacjach. Wygrana Laporty może przesądzić o nowej umowie dla Polaka.

– Rozmawiałem z hiszpańskimi dziennikarzami i według nich, jeżeli jest jakiś powód, który spowoduje zwiększenie szans na pozostanie Lewandowskiego, to jest to pozostanie w klubie Joana Laporty. To on ściągnął go do Barcelony, wykonując bardzo trudną finansową operację. (…) Lewandowski i Laporta są w bardzo dobrych relacjach. Miałem ostatnio okazję porozmawiać w Warszawie z synem Laporty – oni mają bardzo dużą sympatię do Polaka. Nie zdziwię się, jeśli Robert poprze Laportę w wyborach. Jeśli wygra, szanse na pozostanie Lewandowskiego będą – wyjaśnił Sebastian Staszewski w programie „Okno Transferowe”.