Lewandowski łączony z gigantem. Agent rozwiewa wątpliwości

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt w Barcelonie do końca bieżącego sezonu. W tym momencie temat transferu kapitana reprezentacji Polski do Milanu w ogóle nie istnieje - ustalił Fakt.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski na celowniku Milanu? Agent piłkarza dementuje plotki

Robert Lewandowski występuje w Barcelonie od 2022 roku, kiedy to zdecydował się opuścić Bayern Monachium, w którym zdobył status legendy. 37-letni napastnik wszedł już w ostatnie miesiące obowiązywania kontraktu, a w mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące jego przyszłości.

W obecnym sezonie Lewandowski częściej zaczyna mecze na ławce rezerwowych. W La Lidze zdążył już strzelić cztery gole w sześciu spotkaniach. W dwóch meczach Ligi Mistrzów pozostaje bez trafień. Łącznie w katalońskim gigancie zdobył 105 bramek.

Dziennikarz Luca Cohen przekazał, że AC Milan miałby być zainteresowany sprowadzeniem kapitana reprezentacji Polski. Jednak według ustaleń „Faktu”, w tym momencie temat transferu Lewandowskiego do Serie A w ogóle nie istnieje. Spotkania czy negocjacje, o których pisały media, nie miały miejsca. – O rzekomym zainteresowaniu Milanu nie wie ani Robert, ani Pini – czytamy.

Lewandowski wzbudza spore zainteresowanie wśród klubów z Arabii Saudyjskiej. Doświadczeni piłkarze coraz częściej decydują się na ten kierunek ze względu na atrakcyjne warunki kontraktowe. Przypomnijmy, że wychowanek Varsovii w kadrze narodowej rozegrał 160 meczów, w których 86 bramek.