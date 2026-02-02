Lewandowski dostał oferty z Arabii! Kluczowy moment w Barcelonie

Robert Lewandowski odrzucił w styczniu kilka lukratywnych ofert z Arabii Saudyjskiej. 37-latek dokończy sezon w FC Barcelonie. Rozmowy na temat nowego kontraktu odbędą się w najbliższych tygodniach - poinformował Kerry Hau.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski dokończy sezon w Barcelonie. Odrzucił transfer do Arabii

Robert Lewandowski na pewno nie zmieni klubu w zimowym oknie transferowym. Taki scenariusz przez moment był jednak realny, ponieważ na jaw wyszło, że 37-latek miał na stole kilka ofert z Arabii Saudyjskiej. Z informacji, jakie opublikował Kerry Hau z serwisu Sky Sport Deutschland, wynika, że reprezentant Polski odrzucił każdą z propozycji i zostanie w FC Barcelonie do końca sezonu.

Przyszłość napastnika wciąż stoi pod znakiem zapytania. Wszystko za sprawą kontraktu, który obowiązuje tylko do końca sezonu. Na ten moment nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Nie tak dawno żona piłkarza, Anna Lewandowska ujawniła, że prawdopodobnie to ostatnie miesiące jej męża w stolicy Katalonii. Nowe wieści w sprawie sytuacji kontraktowej przekazał wspomniany wcześniej dziennikarz. W najbliższych tygodniach ma dojść do rozmów na linii Barcelona – Lewandowski w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy.

Robert Lewandowski hat mehrere lukrative Angebote aus Saudi-Arabien abgeblockt und wird die Saison beim FC Barcelona beenden. In den nächsten Wochen wird es Gespräche mit Barça über seine Zukunft ab Sommer geben. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft am 30. Juni aus. @SkySportDE — Kerry Hau (@kerry_hau) February 2, 2026

Lewandowski w tym sezonie musiał przyzwyczaić się do nowej roli. Hansi Flick nie widzi w nim już kluczowego piłkarza. Czas na boisku dzieli z Ferranem Torresem, który jeśli jest zdrowy, częściej pojawia się w wyjściowej jedenastce. Polak uzbierał łącznie 26 występów, w których zdobył 12 bramek. Dla porównania Hiszpan ma 16 goli w 29 spotkaniach.