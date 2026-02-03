Lewandowski coraz bliżej decyzji. Opcji mu nie brakuje

Robert Lewandowski ma ważną umowę z Barceloną tylko do końca obecnego sezonu. Zbliża się moment na podjęcie kluczowej decyzji. Polak nie może narzekać na brak ofert - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wkrótce zdecyduje. Co z Barceloną?

Robert Lewandowski w obecnym sezonie stracił status podstawowego napastnika Barcelony. Wciąż gra regularnie, ale Hansi Flick znacznie częściej sadza go na ławce rezerwowych i rotuje między nim z Ferranem Torresem. Polak nieźle odnajduje się w tej sytuacji i dalej imponuje skutecznością – we wszystkich rozgrywkach uzbierał 12 bramek oraz 3 asysty. Zabłysnął chociażby w starciu z Realem Madryt, gdzie jego trafienie było istotne w kontekście wygrania finału Superpucharu Hiszpanii i zdobycia trofeum.

Przyszłość Lewandowskiego to główny temat dla polskich oraz hiszpańskich mediów. Jego umowa z Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Zawodnik wiele razy dawał do zrozumienia, że wciąż jest głodny gry i otwarty na pozostanie w Katalonii. Wiele zależy jednak od tego, co planuje klub, który może przecież postawić na innego napastnika. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl zasugerował, że Lewandowski na wiążącą decyzję poczeka do kwietnia. Wówczas będzie już po wyborach prezydenckich w Barcelonie. Faworytem do ich wygrania jest oczywiście Joan Laporta.

Dla Lewandowskiego będzie to też ważny okres, bowiem w marcu reprezentacja Polski gra baraże o awans na mistrzostwa świata. Od ich rezultatu może zależeć dalsza kariera kapitana w kadrze.

Lewandowski rozważy dalszą współpracę z Barceloną lub wyprowadzkę z Europy. Od miesięcy kuszą go ekipy z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych.