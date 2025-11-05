Leroy Sane wybrał wymarzony klub. To może być głośny ruch

Leroy Sane w rozmowie ze "Sky Sport" przyznał, że chciałby zakończyć karierę w Schalke 04 Gelsenkirchen. Skrzydłowy obecnie występujący w barwach Galatasaray Stambuł.

Sane zdradził plany. Może wrócić do Schalke 04 Gelsenkirchen

Leroy Sane opuścił Schalke 04 Gelsenkirchen w 2016 roku, przenosząc się do Manchesteru City za ponad 52 miliony euro. W barwach The Citizens pod wodzą Pepa Guardioli zdobył dwa tytuły mistrza Anglii, Puchar Anglii oraz dwa Puchary Ligi Angielskiej. Po czterech latach spędzonych w Premier League wrócił do Niemiec, podpisując kontrakt z Bayernem Monachium, z którym sięgnął m.in. po mistrzostwo kraju.

Latem tego roku Sane opuścił Bawarię po wygaśnięciu umowy i przeniósł się do Turcji, gdzie zasilił Galatasaray Stambuł. W nowym klubie szybko stał się jednym z liderów ofensywy, zachwycając formą i regularnie notując kolejne bramki oraz asysty.

W rozmowie ze stacją „Sky Sport” 70-krotny reprezentant Niemiec przyznał, że wciąż czuje silną więź z miejscem, w którym rozpoczęła się jego profesjonalna kariera. – Jestem otwarty na powrót do Schalke w przyszłości. To byłaby oczywiście piękna historia – powiedział Sane.

Piłkarz dodał, że temat Schalke często pojawia się w jego rozmowach z byłym klubowym kolegą, Leonem Goretzką, który również jest wychowankiem zespołu z Gelsenkirchen. W trwającym sezonie 29-letni Sane strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty w 13 meczach

Tymczasem Schalke 04 po latach problemów sportowych i finansowych przeżywa prawdziwe odrodzenie. Zespół zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli 2. Bundesligi po 11 kolejkach i realnie liczy się w walce o powrót do elity niemieckiego futbolu.