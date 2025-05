dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Galatasaray Stambuł złożyło ofertę za Leroya Sane

Leroy Sane ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium tylko do 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, iż może być dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jeszcze niedawno wydawało się, że strony przedłużą umowę, ponieważ prowadzono zaawansowane rozmowy w tej sprawie. Negocjacje stanęły jednak w martwym punkcie i aktualnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zakończenie współpracy. Jeśli prawy napastnik zdecyduje się na zmianę otoczenia, to nie będzie narzekał na brak zainteresowania.

Sytuację 69-krotnego reprezentanta Niemiec od dawna bacznie monitorują bowiem giganci Premier League – Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United, Liverpool oraz Newcastle United. Z najnowszych informacji ujawnionych przez Floriana Plettenberga ze stacji „Sky Sports” wynika natomiast, że chrapkę na zakontraktowanie 29-latka ma także potentat z Turcji, a mianowicie Galatasaray Stambuł. Klub znad Bosforu podobno przedstawił już gwieździe ofertę, która zakłada zarobki na poziomie 10 mln euro rocznie.

Leroy Sane z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2020 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę za niespełna 50 mln euro z angielskiego Manchesteru City. Mierzący 183 centymetry piłkarz wcześniej grał w macierzystym FC Schalke 04 Gelsenkirchen, skąd wypłynął na szerokie wody. W zakończonej kampanii doświadczony zawodnik rozegrał 45 meczów, zdobył 13 bramek i zanotował 6 asyst.. Fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Leroya Sane na kwotę w granicach 38 mln euro.