Leroy Sane może dołączyć do giganta. To będzie hit transferowy

Leroy Sane wciąż nie podjął decyzji w sprawie przedłużenia kontraktu z Bayernem Monachium. Jak informuje "Football Insider", niemiecki skrzydłowy może latem trafić do Arsenalu.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Arsenal łączony z Leroyem Sane

Leroy Sane na kilka miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu z Bayernem Monachium postanowił zmienić agenta. Obecnie jego interesy reprezentuje znany w świecie futbolu Pini Zahavi, co może oznaczać otwartość zawodnika na transfer i nowe wyzwania. Dla Arsenalu to pozytywny sygnał, zwłaszcza że dotychczasowe rozmowy piłkarza z Bawarczykami w sprawie nowej umowy nie przyniosły rezultatów.

29-letni reprezentant Niemiec odrzucił dotychczasowe propozycje przedłużenia kontraktu, a jego obecna umowa wygasa z końcem czerwca tego roku. To oznacza, że może odejść za darmo. Mikel Arteta zna Leroya Sane doskonale z czasów wspólnej pracy w Manchesterze City, gdzie pełnił funkcję asystenta Pepa Guardioli. Hiszpański szkoleniowiec doskonale zdaje sobie sprawę z technicznych i fizycznych atutów niemieckiego skrzydłowego.

Dla angielskiego giganta, który w ostatnich sezonach buduje projekt z myślą o walce o najwyższe cele, transfer Sane to możliwość dodania światowej klasy jakości i doświadczenia. Choć obecnie 29-latek nie zawsze występuje w pierwszym składzie Bawarczyków, jego statystyki pozostają imponujące – 13 goli i 6 asyst w 44 meczach tego sezonu.

Co więcej, szansa na pozyskanie Sane na zasadzie wolnego transferu to okazja, której Arsenal nie zamierza przepuścić. Niemiecki skrzydłowy oczekuje znaczącej podwyżki w stolicy Bawarii. Jego żądania opiewają na stałą pensję w wysokości 12 milionów euro rocznie. Tymczasem Bayern nie planuje poprawiać swojej obecnej oferty, co może przyspieszyć decyzję zawodnika o odejściu.