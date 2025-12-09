Spalletti szuka wzmocnień. Reprezentant Argentyny celem Juventusu

Juventus powalczy z innymi europejskimi klubami o podpis Leonardo Balerdiego - donosi Ekrem Konur. Stoper Olympique'u Marsylia od dawna imponuje wysoką formą na boiskach Ligue 1.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti - trener Juventusu

Leonardo Balerdi na radarze Juventusu

Juventus nie wyklucza poważnego wzmocnienia składu w nadchodzącym zimowym okienku transferowym. W prowadzonej przez Luciano Spallettiego ekipie Starej Damy przydałoby się zwiększenie rywalizacji na kilku pozycjach, zwłaszcza w środku obrony, gdzie brakuje głębi oraz stabilności. Jeśli wierzyć najnowszym medialnym doniesieniom, turyński klub może wkrótce dojść do porozumienia z Olympique’iem Marsylia w sprawie pozyskania jednego z liderów francuskiej drużyny.

Jak poinformował Ekrem Konur, na celownik Juventusu trafił bowiem Leonardo Balerdi, czyli kapitan ekipy z Marsylii. 26-letni stoper imponuje formą już od dłuższego czasu, co zwróciło uwagę nie tylko Starej Damy, ale również Interu Mediolan, Milanu, Atletico Madryt oraz Newcastle United.

Według źródeł turyński gigant byłby gotów zapłacić za argentyńskiego defensora około 25 milionów euro. Niewykluczone, że oferta opiewająca na taką kwotę zostanie wysłana do francuskiego klubu w najbliższych tygodniach.

11-krotny reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w barwach Olympique’u Marsylia od lipca 2020 roku, kiedy najpierw trafił na Stade Velodrome na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za ponad 10 milionów euro z Borussii Dortmund. W obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań i zanotował 1 asystę, potwierdzając swoją wartość oraz gotowość do gry na najwyższym poziomie.